В России зарегистрируют вакцину против Covid-19 для подростков

Как на совещании правительства РФ рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, подростков будут вакцинировать с согласия родителей, однако при достижении возраста 15 лет они могут прививаться с собственного разрешения.

Планируется, что вакцина "Спутник М" станет доступна уже в конце декабря.

"Медуза" отмечает, что на совещании президент Владимир Путин предложил подумать о создании вакцины, которую можно было бы использовать для детей в возрасте от двух лет.