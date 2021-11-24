Ср, 24.11.2021
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Служба неотложной медицинской помощи

В России зарегистрируют вакцину против Covid-19 для подростков

Иллюстративное фото ФОТО: PUNIT PARANJPE/Postimees

В среду, 24 ноября, Министерство здравоохранения России зарегистрирует вакцину против Covid-19 "Спутник М". Ее планируется использовать для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет, пишет "Медуза".

Как на совещании правительства РФ рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, подростков будут вакцинировать с согласия родителей, однако при достижении возраста 15 лет они могут прививаться с собственного разрешения.

Планируется, что вакцина "Спутник М" станет доступна уже в конце декабря.

"Медуза" отмечает, что на совещании президент Владимир Путин предложил подумать о создании вакцины, которую можно было бы использовать для детей в возрасте от двух лет.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы пять вакцин против Covid-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н".


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