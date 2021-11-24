Первую партию комплектов для самотестирования на антиген за три млн евро доставит Ekspress laboratorija

Согласно информации Firmas.lv, компания по торговле медицинскими товарами Ekspress Laboratorija принадлежит Тому Бинде, Елене Путвике и гражданину России Сергею Лебедеву. Данных об оборотах и прибыли компании за последние годы на сайте Firmas.lv не видно.

VALIC объявил 9 ноября опрос цен на поставку комплектов для самотестирования в соответствии с техническим заданием, подготовленным Минздравом. Всего было получено 30 предложений.

После оценки поданных заявок было принято решение заключить общее соглашение с пятью претендентами: Ekspress laboratorija, Brief, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Цены, предлагаемые этими участниками тендера на поставку четырех миллионов тестов, составляют 0,75-1,25 евро за тест,

при условии доставки указанного объема тестов в течение 5-20 рабочих дней с момента заключения контракта.

Планируемый срок поставки первой партии четырех миллионов тестов - пять рабочих дней, и победителем данной закупки стала Ekspress laboratorija. Общая сумма контракта составляет три млн евро без налога на добавленную стоимость.

Если будет принято решение об увеличении числа необходимых тестов, для поставки следующих партий будет выбран новый победитель среди упомянутых пяти претендентов.

Как сообщалось, с 6 декабря проходить самотестирование на Covid-19 должны будут дважды в неделю все, кто работает в очном режиме, в контакте с другими работниками, получателями услуг или посетителями, предусматривают принятые во вторник, 23 ноября, поправки правительства к распоряжению об объявлении режима чрезвычайного положения.

Требование будет применяться ко всем сотрудникам - как вакцинированным, так и не вакцинированным против Covid-19. В основном тесты будут оплачены государством.

До 6 декабря ответственные инстанции подготовят механизмы для распространения этих тестов и уточнят другие практические детали.