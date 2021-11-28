Вс, 28.11.2021
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Томс Лусис, редактор TVNET

Омбудсмен прокомментировал жалобы жителей на ограниченный доступ к банкоматам

Омбудсмен Юрис Янсонс ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Омбудсмен Юрис Янсонс получил жалобы от жителей, у которых нет ковид-сертификата, об ограниченном доступе к банкоматам, размещенным в крупных торговых центрах, сообщает агентство LETA.

Распоряжение Кабинета министров от 9 октября устанавливает, что торговые центры, общая доступная для посетителей площадь которых превышает 1500 квадратных метров, могут предоставлять услуги только в эпидемиологическо безопасной среде. Соответственно, жители без ковид-сертификатов не могут получить услугу снятия наличных денег в банкоматах.

Янсонс отметил, что часто в жилых районах доступные банкоматы размещены только в торговых центрах, нет филиалов кредитных учреждений или же нужно ждать несколько дней, чтобы снять деньги в филиале очно. Таким образом, у жителей ограничены возможности осуществлять ежедневные расчеты, так как не всегда можно заплатить за товар или услугу в безналичном виде.

Омбудсмен призвал Кабинет министров оценить необходимость осуществить мероприятия, чтобы обеспечить невакцинированным жителям возможность доступа в размещенные в крупных торговых центрах банкоматы. Кроме того, по его мнению, такое ограничение оказывает несоразмерное ограничение на собственность, что противоречит распоряжению "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации", устанавливающему, что финансовые услуги можно получать и без предоставления ковид-сертификата.

Дополнительно правозащитник призвал оценить, не ограничивается ли каким-либо образом доступ жителей и к другим важным услугам, например, приобретению лекарств, доступ к практикам семейных врачей, телекоммуникационных услуг. Особенно это относится к территориям, где такие услуги доступны только в крупных торговых центрах.


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