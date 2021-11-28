Омбудсмен прокомментировал жалобы жителей на ограниченный доступ к банкоматам

Распоряжение Кабинета министров от 9 октября устанавливает, что торговые центры, общая доступная для посетителей площадь которых превышает 1500 квадратных метров, могут предоставлять услуги только в эпидемиологическо безопасной среде. Соответственно, жители без ковид-сертификатов не могут получить услугу снятия наличных денег в банкоматах.

Янсонс отметил, что часто в жилых районах доступные банкоматы размещены только в торговых центрах, нет филиалов кредитных учреждений или же нужно ждать несколько дней, чтобы снять деньги в филиале очно. Таким образом, у жителей ограничены возможности осуществлять ежедневные расчеты, так как не всегда можно заплатить за товар или услугу в безналичном виде.

Омбудсмен призвал Кабинет министров оценить необходимость осуществить мероприятия, чтобы обеспечить невакцинированным жителям возможность доступа в размещенные в крупных торговых центрах банкоматы. Кроме того, по его мнению, такое ограничение оказывает несоразмерное ограничение на собственность, что противоречит распоряжению "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации", устанавливающему, что финансовые услуги можно получать и без предоставления ковид-сертификата.