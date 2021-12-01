Прогнозируют погоду в космосе и не только: латвийские стартапы, за которыми стоит следить

Cenos: моделирование для инженеров

Cenos — это программа, позволяющая легко рассчитать электромагнитные поля вокруг антенн, нагревателей и любой другой электроники. Например, в ней можно рассчитать форму антенны для индукционных плит, чтобы электромагнитное поле фокусировалось на сковороде, а не летало по всей квартире. Компания основана в 2017 году и, по данным Crunchbase, уже успела привлечь финансирование в размере 751 тыс евро от 19 разных инвесторов.

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Mission Space: важней всего — погода в космосе

Стартап, релоцированный в Латвию два года назад, разрабатывает системы прогнозирования космической погоды. Mission Space уже создал спутниковый прототип, и сейчас это один из самых перспективных проектов в области глубоких технологий.

Monqlab: предотвращает ИТ-сбои

Monqlab — это AIOps-платформа для сбора и анализа логов, функционального UX-тестирования и автоматизированного инцидент-менеджмента. Проще говоря: предсказывает и предотвращает ИТ-сбои и помогает управлять ИТ-инфраструктурой. Среди клиентов — TET, Тинькофф Банк, ВТБ, авиакомпания S7 и другие. Как и Mission Space, стартап перебрался в Латвию в 2019 году, при этом уже успел получить от инвесторов 350 тыс долларов США.

Fixar: разработчик коммерческих дронов

FIXAR начал активную деятельность в 2020 году и уже вышел на индийский рынок. Этим летом беспилотники FIXAR стали доступны в Северной Америке, а также получили право летать за пределами прямой видимости в Канаде — это важный аспект, потому что для подобного разрешения требуется подтвердить безопасность дрона. Общая сумма финансирования, по данным Crunchbase, составляет 2,7 млн долларов США.

ФОТО: Из архива FIXAR

CopyMonkey: робот-копирайтер

Стартап CopyMonkey разрабатывает инструмент, который позволяет владельцам интернет-магазинов генерировать грамотный текст для описания товаров с помощью искусственного интеллекта. Общая сумма финансирования, согласно Crunchbase, составила 100,4 тыс долларов США.

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Sonarworks: индивидуальный звук

Стартап изучает особенности человеческого слуха и благодаря большим данным калибрует звук в аудиотехнике — музыкальные технологии, которые придумали в Sonarworks, помогут нам "сохранить слух" и слушать музыку так, как нам нравится. Стартап основан в 2012 году, и за это время успел привлечь финансирование от 17 инвесторов на сумму 13,8 млн долларов США.

Giraffe360: как фотографировать недвижимость

Это сервис для тех, кому надо фотографировать объекты недвижимости. В первую очередь речь идет о роботизированной камере, который помогает создавать качественные фотографии объектов. Проект был запущен в 2016 году и на сегодняшний день получил 6,3 млн долларов США от 5 разных инвесторов.

Lokalise: переводы в облаке

Lokalise — сервис для переводов сайтов и приложений на другой язык: для перевода контента необходимо загрузить в сервис файлы, после чего он автоматически предложит перевод каждой фразы на несколько языков. Пользователи могут редактировать текст прямо в интерфейсе Lokalise, оставлять комментарии и отмечать других людей, ставить задачи и отслеживать их выполнение. Среди клиентов — Amazon, Revolut, Notion и другие, всего около 2 тысяч команд из 80 стран. Согласно Crunchbase, стартап с 2017 году привлек 6 млн долларов США от 18 инвесторов.

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