Латвийские бухгалтеры запустили стартап в области финансовой безопасности

"Проверка клиентов на нашем предприятии занимала много времени, — рассказали в Coral Finance. — Нам пришла идея об оптимизации процесса, и мы использовали все наши наработки и автоматизировали большинство процессов и создали удобный продукт, который помог значительно упростить проверку клиентов на AML с соблюдением всех законодательных нормативов".

AML (anti-money laundering) — это борьба с легализацией денежных средств, и латвийские законы требуют от многих организаций проверять каждого своего клиента: от страховых компаний и ломбардов до присяжных адвокатов и нотариусов. Несмотря на то, что закон носит обязательный характер только для части видов деятельности, платформа будет полезна и другим типам бизнеса для управления рисками.

"Платформа подсказывает, какие данные и документы необходимо собрать, вы вводите номер регистрации клиента, и платформа производит автоматизированный поиск по санкционным спискам, различным рисковым спискам и так далее", — пояснили в компании.

Программа оценивает риски по следующим параметрам: цель и ожидаемый характер сделки, юридическую форму компании/клиента, объем сделки, форму оплаты, страну экономической деятельности, вид идентификации клиента, сферу хозяйственной деятельности, поведение компании, а также проверяет по санкционным и другим спискам.

Платформа проверяет клиентов по публичным (открытым) регистрам, опираясь на шесть основных списков санкций:

положение КМ Латвии "О странах и территориях с низкими налогами или без налогов",

список стран по индексу восприятия коррупции, составляемый Transparency International,

список юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом, а также юрисдикций высокого риска от FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег),

список стран, с которыми не сотрудничает ЕС (от Европейского совета),

станционный списки Европейского Союза и министерства финансов США,

Базельский индекс AML (независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире).