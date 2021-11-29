13 игроков португальской команды заразились новым штаммом коронавируса

Вспышка коронавируса в "Белененсеше" произошла после положительного теста на ковид у защитника клуба Тибанга Фете, недавно вернувшегося из ЮАР. Это первый случай заражения новым штаммом в Португалии.

Сейчас на самоизоляции находятся 44 представителя клуба, у 5-6 из них есть лёгкие симптомы болезни, а у других никаких проявлений нет, рассказали в клубе. Все они ждут повторный тест.

27 ноября клуб был вынужден провести матч с "Бенфикой" в рамках 12-го тура чемпионата Португалии. Из-за массового заражения коронавирусом команда просила федерацию футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков, при этом двое из них были голкиперами: один встал в ворота, а другой - на позицию правого защитника.

В первом тайме "Бенфика" забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм футболисты "Белененсеша" выходить не хотели, но в итоге появились на поле всемером, потеряв двух игроков из-за травм. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за "повреждения", после чего судья был вынужден остановить матч. По правилам, на поле должно находиться не менее семи игроков каждой из команд.