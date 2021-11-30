Утечка ила в Аугшдаугавском крае: ликвидация может обойтись в 120 000 евро

По его словам, ликвидацией последствий аварии занимается АО Venteko. По оценкам, сбор ила может стоить от 80 000 до 120 000 евро.

По словам Куцина, сбор ила - это только одна сторона медали. "Сложно сказать, насколько сильно может пострадать сток в канавах, реках и близлежащих жилых домах", - признал руководитель самоуправления.

По его словам, несмотря на зимние условия, ил будет собран. За ситуацией ведется наблюдение, а на реке Ликсна, куда попало загрязнение, установлены аэраторы.