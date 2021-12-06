В Риге планируют отменить возможность купить билет на проезд у водителя

Поддержанные поправки предусматривают, что билеты на общественный транспорт маршрутов городского значения у водителя общественного транспорта можно будет приобрести только в случаях, если на маршрутах городского значения не обеспечиваются альтернативные места продажи билетов.

Таким, образом, предприятию Rīgas satiksme нужно будет на своем сайте опубликовать маршруты, на которых билеты можно будет приобрести у водителя. Например, планируется, что торговля единоразовыми билетами у водителя сохранится в автобусе 22 маршрута от аэропорта "Рига", где большая часть пассажиров - не постоянные клиенты общественного транспорта Риги, а приезжие из-за границы, у которых не было возможности приобрести билеты в предварительной продаже.

Чтобы расширить возможности приобретения билетов, в Улброке и Баложи установят еще два билетных автомата.

Как пояснила председатель правления Rīgas satiksme Джинету Иннуса, в данный момент выросла и популярность кодовых билетов. Сейчас у Rīgas satiksme насчитывается 46 000 пользователей кодовых билетов. 30 000 из них используют систему Mobilly, а 16 000 - приложение Rīgas satiksme.

Иннуса считает, что в связи с этими изменениями количество недовольных пассажиров значительно не вырастет.