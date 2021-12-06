Страны ЕС договорились о минимальной зарплате, Латвии придется ее поднять

С учетом предложенного механизма по установлению минимальной зарплаты в Латвии она должна вскоре повыситься до 600-650 евро вместо нынешних 500 евро.

Предложение о директиве содержит определенные критерии для регулярного пересмотра минимальной заработной платы, а также обязательство государств-членов содействовать коллективным переговорам между социальными партнерами по вопросам оплаты труда. Министерство отмечает, что из-за различных подходов стран-членов к установлению минимальной заработной платы обсуждение предложения было очень сложным и компромисс между государствами является большим достижением.

Министр благосостояния Гатис Эглитис отмечает, что это решение подтверждает приверженность стран-членов ЕС решению проблемы бедности работающих людей, а также обеспечению адекватного дохода для лиц, получающих минимальную заработную плату.

"В то же время для меня это также путевка на предстоящие переговоры с социальными партнерами о размере минимальной заработной платы в Латвии в 2023 году и в дальнейшем", - отмечает министр.