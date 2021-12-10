Деньги - в мусорник. Сколько именно мы теряем, не сортируя отходы?

Организаторы кампании подчеркивают: мы уже много рассказывали о том, что

разумные покупки и сортировка мусора - наиболее эффективный способ снизить затраты на управление отходами.

С четверга жильцы двух рижских домов смогут узнать, сколько именно денег уже выброшено в мусорную корзину и какую экономию дает сортировка.

Зачем?

Эдгарс Менцис, директор управления по оказанию услуг RNP: "Управление отходами становится все дороже, все более существенно влияя на ежемесячные платежи наших клиентов. По мере роста цен на многие другие позиции ежедневного выставления счетов, необходимо рассматривать любую возможность экономии. Учитывая, что утилизация отсортированной упаковки - бумаги, пластика и металла, а также стеклянной упаковки - бесплатна, а стоимость утилизации отдельно собранных биоразлагаемых отходов до 40% ниже, чем утилизация несортированных городских отходов, эти возможности экономии необходимо использовать. Второй аспект, который мы должны осознать, - факт, что сортировка отходов важна в контексте защиты окружающей среды. RNP уже сейчас значительно увеличил количество контейнеров для сортируемых отходов в домах своих клиентов, теперь самое главное, чтобы жители привыкли пользоваться ими".

Гунтар Левицс, член правления SIA Clean R: "Наши наблюдения показывают, что в контейнере для бытовых отходов до 50% состава - это биоразлагаемые или отходы BIO, которые можно было отсортировать, вывезти дешевле и передать для дальнейшей переработки. Еще около 25% состава - сухая пластмассовая, бумажная, металлическая и стеклянная упаковка - виды отходов, которые в отсортированном виде мы вывозим бесплатно. К этому можно добавить и текстиль, который жители также могут сдавать бесплатно.

Реальная доля бытовых отходов в контейнере составляет около 15-20% от общего количества. Сумма, которую можно сэкономить, сортируя отходы в многоквартирном доме, исчисляется сотнями, а в следующем году будет еще больше.

В рамках этой кампании мы вам практически покажем на опыте конкретных домов, сколько денег вы можете сэкономить. Мы готовы предоставить не только уже подготовленные информационные материалы, но и организовать мастер-классы в удаленном режиме по сортировке, отвечая на неясные вопросы и помогая сортировать эффективно. Мы верим, что, увидев экономию, которую достигнет дом, сортировка станет естественной привычкой для всех, мы станем жить экологичнее, и люди перестанут выбрасывать деньги, которые можно легко сэкономить".

Илзе, активистка дома по улице Маскавас, 164: "Конечно, мы слышали, что сортировка мусора может снизить затраты на управление отходами, но пока не могли собраться это проверить. Теперь будет интересно посмотреть, действительно ли дом может сэкономить значительные суммы денег, как это обещано. Если получится, то следующим летом мы сможем запланировать какой-нибудь значительный ремонт, например, ремонт в подъезде. Надеюсь, у нас все получится!".