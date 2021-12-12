В воскресенье условия движения затруднены в центральной и восточной части Латвии

В центральной части страны сложные условия движения по Рижской окружной дороге на левом берегу Даугавы, в начале Лиепайского и Вентспилсского шоссе, а также по Елгавскому и Баускому шоссе на всем их протяжении.

Обледенение на Даугавпилсском шоссе и Тинужском шоссе начинается в районе Скривери по направлению из Риги. Дальше в Латгале и Видземе затруднено движение на большинстве участков дорог. При этом, по данным LVC, условия движения по Таллиннскому шоссе удовлетворительные на всем его протяжении.

Для повышения безопасности движения скользкие и заснеженные участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами.

Сегодня утром в дорожных работах задействованы 138 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Обслуживающие дороги компании напоминают водителям о необходимости быть особенно внимательными в это время года при выборе скорости и соблюдении безопасной дистанции на дороге. Во время снегопада снежный покров на дорогах восстанавливается и дороги могут повторно обледенеть после обработки реагентами.

По окончании снегопада основные дороги страны должны быть очищены от снега в течение трех часов, а на менее загруженных дорогах на проведение этих работ отводится до 24 часов.