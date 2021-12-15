Птицеводы: расходы растут, необходимо повышать цены на продукцию

Она отметила, что, например, цены на энергоносители растут не по дням, а по часам. "Латвийские производители не смогут долго заниматься благотворительностью", - сказала Эрлиха.

В то же время, после вхождения на латвийский рынок сети магазинов Lidl другие торговые сети пытаются удержать потребителей, предлагая все более привлекательные цены. "Иногда привлекательная цена достигается себе в убыток, а иногда - за счет производителей", - заметила Эрлиха.

Исполнительный директор АО fabrika Ķekava Айва Банга указала агентству LETA, что в настоящее время компания сталкивается с ситуацией, когда, с одной стороны, существует постоянный спрос со стороны торговых сетей на интенсивные скидочные кампании, что позволяет сохранять продукты на полках магазинов, а с другой стороны, в третьем квартале года затраты на сырье, зерно, электричество, газ и упаковочные материалы выросли настолько ощутимо, что птицефабрика Ķekava балансирует на грани выживания.

"Если мы хотим выжить как отрасль, мы также будем вынуждены поднять цены на конечную продукцию, потому что такой уровень цен мы больше не можем обеспечить", - сказала Банга.

Вместе с ценами на сырье растут и требования по социальному обеспечению и смягчению последствий производства для экологии, что также увеличивает расходы.

Эрлиха ранее объясняла агентству LETA, что рост цен на сырье является основным фактором изменения цен на продукты питания. Она пояснила, что цены на птицу и яйца в основном растут из-за стоимости зерна, на которую приходится около 60% общих производственных затрат, а также от других факторов, включая цены на энергию, расходы на рабочую силу и другие.

Кроме того, руководитель Центра содействия развитию сельскохозяйственного рынка Ингуна Гулбе ранее заявила, что из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию, роста затрат на рабочую силу и других обстоятельств следует ожидать шокирующего роста цен на продукты питания.

Гулбе сказала, что в мире выросли цены на зерно, масло и сахар, которые являются сырьем для производства многих продуктов питания. Также увеличились цены на топливо и расходы на транспортировку контейнеров, что отразилось на ценниках продуктов на полках магазинов.