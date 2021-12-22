Видео ⟩ Трагическая авария без свидетелей: что произошло на Тинужском шоссе?

Трагическая авария произошла около 7:30 в Рембатской волости Огрского края, где столкнулись автомобили Opel Movano и Volkswagen Passat.

Ни один из водителей не смог объяснить, что произошло, так как им обоим требовалась медицинская помощь. Как только спасатели освободили их из разбитых автомобилей, пострадавшие были доставлены в больницу. К сожалению, один из водителей скончался по дороге в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить, какой из автомобилей стал причиной столкновения. Возбуждено уголовное дело", - рассказал передаче Degpunktā на TV3 инспектор Огрского участка Полиции порядка VP RRP Владимир Новиков, добавив, что на месте ДТП даже невозможно сказать, что оно произошло. Почему? По той причине, что каждая машина стояла в своем направлении, но у барьера безопасности на одной стороне дороги.

Если кто-то что-то видел, Владимир Новиков призывает позвонить в полицию по номеру 110, поскольку на данный момент в деле нет ни одного свидетеля.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, пострадал 21 человек, один погиб. Среди пострадавших были три пешехода.