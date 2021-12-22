Фото ⟩ В Таллинне с небоскреба Radisson упал человек
С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees, пишет Rus.Postimees.
С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees, пишет Rus.Postimees.
На месте находятся полиция, криминалисты и бригада неотложной медицинской помощи. Гостиница Radisson на Рявала-пуйестеэ некоторое время была закрыта, там ведутся ремонтные работы.
По словам пообщавшихся с Postimees строителей, сейчас фасадные работы не ведутся, ни одно ограждение или стекло на объекте не повреждено. В связи с этим несчастный случай на рабочем месте строители не подозревают.
По словам полицейских, точная причина произошедшего неизвестна, ни одной версии пока исключить нельзя. По словам пресс-секретаря Анники Максимов, личность погибшего мужчины устанавливается, пока дополнительных комментариев дать невозможно.