Фото ⟩ В Таллинне с небоскреба Radisson упал человек

На месте находятся полиция, криминалисты и бригада неотложной медицинской помощи. Гостиница Radisson на Рявала-пуйестеэ некоторое время была закрыта, там ведутся ремонтные работы.

По словам пообщавшихся с Postimees строителей, сейчас фасадные работы не ведутся, ни одно ограждение или стекло на объекте не повреждено. В связи с этим несчастный случай на рабочем месте строители не подозревают.