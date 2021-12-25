Фото ⟩ Der Spiegel назвал Огре одним из самых красивых рождественских городов мира

Фото: пешеходная улица Огре украшена к Рождеству

Уже сообщалось, что в Огре создана декорация "Вифлеемская звезда". Созданный дизайнером предприятия December Design Кристапом Штобисом световой объект в этом году стал самой большей конструкцией на Рождество в странах Балтии.

"Вифлеемская звезда" - это, на данный момент, самый большой световой объект, созданный студией. Впечатляющая декорация находится рядом со зданием самоуправления Огре. В его создании под руководством Кристапа и Элины Штобисов объединились представители разных сфер и профессий: дизайнеры, архитекторы, строительные инженеры. Вес грандиозной рождественской декорации - 2,4 тонны, и я создана из более чем 66 тысяч метров гирлянд из LED-лампочек.