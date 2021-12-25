Сб, 25.12.2021
Люди, наверное, устали от пандемии, и у них накопился гнев Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz
Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz

Фото ⟩ Der Spiegel назвал Огре одним из самых красивых рождественских городов мира

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Огре красиво украсили к праздникам. Убедиться в этом можно, посмотрев на фотографии или (даже лучше) приехав в город на выходных. Городские декорации отметили даже в немецком СМИ Der Spiegel.

Фото: пешеходная улица Огре украшена к Рождеству

Уже сообщалось, что в Огре создана декорация "Вифлеемская звезда". Созданный дизайнером предприятия December Design Кристапом Штобисом световой объект в этом году стал самой большей конструкцией на Рождество в странах Балтии.

"Вифлеемская звезда" - это, на данный момент, самый большой световой объект, созданный студией. Впечатляющая декорация находится рядом со зданием самоуправления Огре. В его создании под руководством Кристапа и Элины Штобисов объединились представители разных сфер и профессий: дизайнеры, архитекторы, строительные инженеры. Вес грандиозной рождественской декорации - 2,4 тонны, и я создана из более чем 66 тысяч метров гирлянд из LED-лампочек.

Der Spiegel внес Огре в список 25 городов мира, наиболее ярко украшенных к Рождеству. Соседями Огре в списке стали, например, Мадрид, Гонконг и Ванкувер.


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