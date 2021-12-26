Вс, 26.12.2021
Люди, наверное, устали от пандемии, и у них накопился гнев Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz
Райвис Теринкс, руководитель охранного предприятия Koblenz
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Десятки дорог в Латвии завалены снегом

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Из-за выпавшего снега движение затруднено по главным и региональным дорогам по всей Латвии, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Заснеженные участки дорог чистят, на них наносят противоскользящие материалы. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 197 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение затруднено на следующих дорогах:

  • Айнажское шоссе (A1);
  • Видземское шоссе (A2);
  • Валмиерское шоссе (A3);
  • Рижские окружные дороги (A4 и A5);
  • Даугавпилсское шоссе (A6);
  • Бауское шоссе (A7);
  • Елгавское шоссе (A8);
  • Лиейпайское шоссе (A9);
  • Вентспилсское шоссе (A10);
  • шоссе Лиепая - Руцава (A11);
  • Резекненское шоссе (A12);
  • шоссе Гребнево - Медуми (A13);
  • Даугавпилсская окружная дорога (A14);
  • Резекненская окружная дорога (A15);
  • Кокнесское шоссе (P80).

В быстро меняющихся и чрезвычайных погодных условиях содержание государственных автомобильных дорог зимой осуществляется в порядке приоритета.

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии ожидаются переменчивые погодные условия - утром будет облачно, днем во многих регионах выглянет солнце, к вечеру небо вновь затянет тучами, а на востоке страны пойдет снег.


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