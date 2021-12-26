Десятки дорог в Латвии завалены снегом

Заснеженные участки дорог чистят, на них наносят противоскользящие материалы. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 197 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение затруднено на следующих дорогах: Айнажское шоссе (A1);

Видземское шоссе (A2);

Валмиерское шоссе (A3);

Рижские окружные дороги (A4 и A5);

Даугавпилсское шоссе (A6);

Бауское шоссе (A7);

Елгавское шоссе (A8);

Лиейпайское шоссе (A9);

Вентспилсское шоссе (A10);

шоссе Лиепая - Руцава (A11);

Резекненское шоссе (A12);

шоссе Гребнево - Медуми (A13);

Даугавпилсская окружная дорога (A14);

Резекненская окружная дорога (A15);

Кокнесское шоссе (P80).

В быстро меняющихся и чрезвычайных погодных условиях содержание государственных автомобильных дорог зимой осуществляется в порядке приоритета.

Как сообщалось, в воскресенье в Латвии ожидаются переменчивые погодные условия - утром будет облачно, днем во многих регионах выглянет солнце, к вечеру небо вновь затянет тучами, а на востоке страны пойдет снег.