Десятки дорог в Латвии завалены снегом
Из-за выпавшего снега движение затруднено по главным и региональным дорогам по всей Латвии, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Из-за выпавшего снега движение затруднено по главным и региональным дорогам по всей Латвии, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Заснеженные участки дорог чистят, на них наносят противоскользящие материалы. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 197 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение затруднено на следующих дорогах:
В быстро меняющихся и чрезвычайных погодных условиях содержание государственных автомобильных дорог зимой осуществляется в порядке приоритета.
Как сообщалось, в воскресенье в Латвии ожидаются переменчивые погодные условия - утром будет облачно, днем во многих регионах выглянет солнце, к вечеру небо вновь затянет тучами, а на востоке страны пойдет снег.
⚠️🌨️Sniegs un putenis šobrīd apgrūtina braukšanu visā valsts teritorijā. Uz ceļiem var veidoties sniega sanesumi, īpaši grūti izbraucami var būt vietējie autoceļi. Pēc puteņa beigām sniegs uz asfaltētajiem ceļiem jānotīra 3–24 stundu laikā. ❄️ pic.twitter.com/JB8EzZlGNl— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 26, 2021