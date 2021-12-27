В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения

Как пояснил мэр Андрей Элксниньш ("Согласие"), в связи с подорожанием природного газа, который в настоящее время является основным топливом в городе, в январе следующего года тариф на тепловую энергию за квадратный метр может составить 2,79 евро вместо нынешних 1,09 евро.