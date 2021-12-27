В Даугавпилсе объявлен энергетический кризис местного значения
Сегодня, 27 декабря, на внеочередном заседании депутаты Даугавпилсской городской думы решили объявить энергетический кризис местного значения.
Сегодня, 27 декабря, на внеочередном заседании депутаты Даугавпилсской городской думы решили объявить энергетический кризис местного значения.
Как пояснил мэр Андрей Элксниньш ("Согласие"), в связи с подорожанием природного газа, который в настоящее время является основным топливом в городе, в январе следующего года тариф на тепловую энергию за квадратный метр может составить 2,79 евро вместо нынешних 1,09 евро.
Он подчеркнул, что муниципалитет сделал все возможное за счет собственных средств, но во избежание кризиса в теплоснабжении обратится за господдержкой.
Депутаты приняли решение создать кризисный энергетический центр Даугавпилсского самоуправления.