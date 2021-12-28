Операторы мобильной связи заплатят за спектры радиочастот 5G более 13 млн евро

Доходы от организованного SPRK аукциона за право на использование спектров радиочастот в течение шести месяцев попадут в госбюджет.

Больше всего - 5,758 миллиона евро - в госбюджет перечислит Latvijas Mobilais telefons (LMT). В свою очередь Tele2 заплатит 4,655 миллиона евро, а Bite Latvija - 2,860 миллионов евро.

В первой части аукциона 16 декабря были проданы права на использование трех основных полос на 20 лет - с 1 февраля 2022 года по 31 января 2042 года. Начальная цена каждой основной полосы составляла 2,2 миллиона евро, каждый участник мог получить одну основную полосу. В ходе восьми аукционов права на использование каждой из трех основных полос за 8,803 миллиона евро получили три латвийских оператора мобильной связи.

LMT за 3,523 миллиона евро получила полосу 713-723 МГц и 768-778 МГц, Tele2 за 2,420 миллиона евро - полосу 703-713 МГц un 758-768 МГц, а Bite за 2,860 миллиона евро - полосу 723-733 МГц un 778-788 МГц.

В свою очередь во второй части аукциона, состоявшегося 16 и 17 декабря, были проданы права на использование дополнительных полос на 17 лет - с 1 февраля 2025 года по 31 января 2042 года. Начальная цена каждой полосы составляла 150 000 евро, а каждый участник аукциона мог приобрести до двух дополнительных полос.

В итоге, две дополнительные полосы за 4,470 миллиона евро получили два оператора мобильной связи - LMT за 2,235 миллиона евро получил полосу 748-758 МГц, а Tele2 за 2,235 миллиона евро - полосу 738-748 МГц.