В новом году в Пурвциемсе откроется еще один магазин Lidl

Магазин Lidl на Стирну, 31, расположен на одной из самых оживленных улиц в этом районе. Предприятие за свой счет благоустроило окрестности магазина - улучшена инфраструктура для пешеходов и автомобилистов, построены новые пешеходные дорожки, обустроена стоянка на 104 машины для покупателей, немного передвинута остановка общественного транспорта, которая стала более удобной.

Пространство около магазина, которое раньше пустовало, озеленили, высадив 590 саженцев крупных деревьев и кустарников на сумму более 25 тысяч евро.

Как и во всех магазинах Lidl в Латвии, в новом магазине используется только "зеленая электроэнергия" 100% местного производства. В магазине уже построены помещения для приема и обработки депозитной тары, которые заработают с 1 февраля. Новый магазин - это светлое здание, где покупателей встретит аромат свежеиспеченного хлеба и ждут качественные продукты по невысоким ценам. Всегда привлекательные и приятные акционные скидки на самые различные товары будут два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.