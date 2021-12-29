Ср, 29.12.2021
Мне как хозяину нужно думать и о том, что "оранжевые", "красные" снегопады могут быть и в январе, феврале и даже марте. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

В новом году в Пурвциемсе откроется еще один магазин Lidl

ФОТО: Пресс-фото

13 января в 7:00 в Риге, в Пурвциемсе, на улице Стирну, 31, откроется новый магазин Lidl. Это будет восемнадцатый магазин Lidl в Латвии. Поскольку его торговая площадь не превышает 1500 квадратных метров, магазин будет работать в "красном режиме".

Магазин Lidl на Стирну, 31, расположен на одной из самых оживленных улиц в этом районе. Предприятие за свой счет благоустроило окрестности магазина - улучшена инфраструктура для пешеходов и автомобилистов, построены новые пешеходные дорожки, обустроена стоянка на 104 машины для покупателей, немного передвинута остановка общественного транспорта, которая стала более удобной.

Пространство около магазина, которое раньше пустовало, озеленили, высадив 590 саженцев крупных деревьев и кустарников на сумму более 25 тысяч евро.

Как и во всех магазинах Lidl в Латвии, в новом магазине используется только "зеленая электроэнергия" 100% местного производства. В магазине уже построены помещения для приема и обработки депозитной тары, которые заработают с 1 февраля. Новый магазин - это светлое здание, где покупателей встретит аромат свежеиспеченного хлеба и ждут качественные продукты по невысоким ценам. Всегда привлекательные и приятные акционные скидки на самые различные товары будут два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Регулярное открытие новых магазинов - это часть стратегии расширения торговой сети Lidl, которая началась 7 октября 2021 года с одновременного открытия 15 магазинов в Риге и городах Латвии. Lidl пришел, чтобы остаться в Латвии, и новые магазины также в будущем будут открываться в наиболее выгодных для покупателей местах.


НАВЕРХ
Back