Кризис цен на энергию: ассоциация крупных городов бьет тревогу

По мере роста цен на энергоносители стоимость других услуг также резко повышается. Входящие в LLPA самоуправления уже ощутили влияние роста цен на электроэнергию и теплоэнергию, в особенности те, которые не перешли на местные виды топлива.

В ходе внеочередной встречи LLPA главы городов обсудили ситуацию и выразили единую поддержку Даугавпилсскому самоуправлению в ситуации энергетического кризиса, указав на необходимость принятия неотложных решений со стороны государства.

Что случилось?

За последние полгода резкий рост цен продемонстрировали все важнейшие энергоресурсы - природный газ, электричество, уголь, нефть.

Подорожание оказалось беспрецедентным: никогда раньше на рынке не наблюдалось такого резкого изменения цен.

Природный газ и электроэнергия при этом достигли исторических ценовых рекордов. Текущие прогнозы также показывают, что цена на природный газ в ближайшие месяцы останется высокой, подчеркивают представители LLPA.

Случай с Даугавпилсом - пример для всей Латвии?

На фоне роста цен на энергоносители Даугавпилсская городская дума объявила локальный энергетический кризис в сфере теплоснабжения и обратилась за помощью к правительству. Исторически теплоснабжение Даугавпилса на 90% обеспечивается природным газом, поэтому его быстрое подорожание существенно повлияло на затраты на производство тепла в городе.

До сих пор Даугавпилсу удавалось обеспечивать один из самых низких тарифов на отопление в стране, однако в настоящее время возможности поддержки самоуправления для его сохранения на доступном населению уровне стали ограниченными.

Валайнис отмечает, что объявление чрезвычайной кризисной ситуации в Даугавпилсе является важным сигналом правительству и всем самоуправлениям Латвии о надвигающемся энергетическом кризисе в стране. Даугавпилс в настоящее время является первым самоуправлением Латвии, выразившим озабоченность по поводу теплоснабжения, но другие города, например, Елгава, Валмиера и Лиепая, уже бывали в похожей ситуации. Это свидетельствует о том, что назрела необходимость принятия решения на государственном уровне для предотвращения общегосударственного энергетического кризиса.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") считает, что ситуация в Даугавпилсе требует вмешательства государства. Она осложнена еще и тем, что ранее привлеченные частные производители тепла теперь отказались поставлять городу тепло в рамках компонента обязательной закупки электроэнергии из-за низкого тарифа на тепло и рекордно высоких цен на природный газ на бирже. Эта ситуация серьезно подрывает энергетическую безопасность города и дает серьезный сигнал о необходимости пересмотра национальной энергетической политики.

"Энергетический кризис в городе вызван не отсутствием на рынке природного газа, а тем, что не каждая семья в настоящее время в состоянии оплачивать счета", - сказал Элксниньш.

Что делать?

Во время встречи LLPA обсудила несколько вариантов поддержки, например, в краткосрочной перспективе могут применяться ограниченные налоговые скидки на энергоресурсы, однако в долгосрочной перспективе необходимо разработать конкретные механизмы государственной поддержки и систематизировать организационные вопросы.

В ближайшем будущем LLPA планирует обсудить энергетический кризис в Даугавпилсе и влияние роста цен на энергоносители на бюджеты самоуправлений с Кабинетом министров и соответствующими министерствами.

Как сообщалось, в понедельник, 27 декабря, на внеочередном заседании депутаты Даугавпилсской городской думы решили объявить энергетический кризис местного значения.

Комментируя решение Даугавпилсского самоуправления, Министерство экономики подчеркивает, что в Латвии нет недостатка в энергоресурсах, таких как электричество, газ и нефтепродукты, и технически возможно поставлять их всем пользователям, а значит, система энергоснабжения безопасна и в ней не наблюдается кризиса.