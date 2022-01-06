"Внутренний диалог происходит на латышском, но есть моменты, когда я переключаюсь на русский язык", - признается новый герой передачи "В чем фишка?" Arstarulsmirus.

*Программа снята с соблюдением всех эпидемиологических норм ЛР. У участников программы и съемочной группы есть действующий сертификат о вакцинации

Arstarulsmirus (наст. имя - Густав Бутелис) - латвийский хип-хоп-исполнитель и продюсер, более известный под псевдонимом Густаво. Свою музыкальную карьеру начал в 1995 году. Известность пришла к нему в группе Fact. После ее распада он продолжил свой творческий путь сольно. С 2004 года выпустил пять альбомов и получил множество музыкальных наград. Его знакомство с группой "Каста" вылилось в русско-латышский клип No lūpām lasi/"Глупо, но класс", который стал практически культовым. Их музыкальное сотрудничество продолжается и сейчас. "Ты, возможно, мастер своего дела, своего ремесла, которое специфично, но делает ли это тебя крутым человеком, человеком с большой буквы? Вот в чем вопрос!" - подчеркивает музыкант.

О смене имени

Сменить псевдоним Густаво на Arstarulsmirus было постепенным решением. Это произошло в конце 2011 года. Артист признается, что плавно к этому двигался: "В тот момент я был нацелен на внутренние изменения". Смена имени стала своеобразным вспомогательным инструментом на пути к переменам. Это не было спонтанным решением - к нему он шел 5-6 лет.

Как такового значения и перевода у имени Arstarulsmirus нет. Для него это словно - "путеводная звезда", которая "всегда будет впереди": "Это больше как внутреннее чувство, наполнение своего будущего образа, внутреннего я. Эти буквы отображают некую вибрацию".

В паспорте имя музыкант не сменил. По его словам, это оказалось трудной процедурой, для которой необходимо много времени. Пока он этот процесс отложил.

О смешанной семье

Отец артиста латыш, а мама - русская. В детстве он больше слушал русскую музыку, чем латышскую. Слушал западных артистов, русских, а вот пластинок латышских исполнителей было мало.

По словам Густава, влияние на него оказали советские исполнители - например, Владимир Высоцкий - и мультфильмы ("Бременские музыканты").

Густав учился в латышской школе, а его брат - в русской. Вместе с братом он слушал такие группы, как "Кино", "Ария", "Аквариум" и другие. В подростковом возрасте он увлекся хип-хопом, а с 12 до 15 лет был увлечен метал-музыкой. Это все повлияло на его творчество в будущем.

Он много размышлял о вопросе национальности и понял, что единственная привязка - языковая: "Я член этого мира, и так случилось, что я попал, родился и вырос в рамках этого государства, этих границ".

Свои первые песни Arstarulsmirus когда-то писал на английском, и публика их не принимала, сейчас мир изменился и современная молодежь более к этому готова. Сейчас в текстах много иностранного жаргона. Это происходит не только в Латвии и России, но и в других странах Европы.

"В то время не было других примеров, когда бы это делали хорошо", - размышляет он о начале своей карьеры. Он не мог тогда дойти до того, как это должно звучать. В 1999 году у него с группой Fact были первые попытки исполнять что-то на латышском.

О гастролях в России

"Мы были очень эксцентричны", - вспоминает артист. Этот тур в Россию он назвал "мистическим". Специально для этой поездки он сочинил песню на русском языке:

"Мы хотели быть очень яркими, и появились люди, которые хотели нам помочь... Они организовали несколько концертов: Москва, Петербург, Уфа и еще раз Москва... Нас там не знали, и мы приехали в Уфу, где было приключение... Куда-то на поезде 24 часа. Для нас это было в новинку...

Попадаем в зиму, где нас встречают люди на машинах, в которых не работают печки, а мороз 30-35 градусов. Мы едем с открытыми окнами, чтобы не запотевали окна".

Arstarulsmirus заметил, что есть шанс, что в его репертуаре появятся песни на русском языке.

О группе "Каста"

Именно в этой необычной поездке в Россию Густаво и его коллеги познакомились с человеком, который был менеджером и директором группы "Каста". Так они узнали об этом коллективе, стали слушать их песни, полюбили их творчество, а позднее познакомились и стали дружить. "Касту" впервые он встретил в 2003 году, когда они познакомились на совместном концерте с Wu-Tang Clan. После они разговорились и договорились с Влади (участником группы "Каста") сделать что-то вместе.

Прошло несколько лет. Они созванивались, но ничего существенного не было.

"В результате Влад настаивал на том, чтобы это была диалоговая песня, а мне хотелось, чтобы я на латышском что-то записал, а он - на русском. Я вспомнил фильм "Кукушка". Про трех героев, где каждый говорит на своем языке".

Влади посмотрел фильм, понял идею и одобрил ее. Так началась работа над треком No lūpām lasi/"Глупо, но класс".

"Я просто по СМС скидывал ему слова, которые звучат похоже на латышском и русском. С этого момент что-то началось [...]. Когда мы ее писали, я очень радовался, насколько ярко это получается. Этот абсурдный диалог [...]. Я понимал, что мы создаем что-то оригинальное, а Влад просто доверял. После первой обратной связи мы поняли, что оно того стоит", - вспоминает музыкант.

За все эти годы артисты подружились, не раз вместе проводили отпуск, влияли на творчество друг друга.

О забавных гастролях по Латвии

В начале своей музыкальной карьеры Arstarulsmirus посетил множество латвийских городов. В 2004 и 2005 годах он гастролировал с диджеем, у которого был с собой проигрыватель виниловых пластинок. Ему был необходим для выступлений стабильный стол, чтобы игла не прыгала.

"Это в то время оказалось большой проблемой... Из 50 мест были 2-3 места, где такой стал нашелся. Мы поняли, что в Латвии нет стабильных столов", - вспоминает он.

В чем фишка Arstarulsmirus?

В 2014-2016 годах артист взял паузу в творчестве, но сейчас возвращается. Он продолжает заниматься музыкой и образовательными проектами.

Проект Arstarulsmirus начался с 2019 года. Он отличается от того, что создавалось "в рамках Густаво". Там были панчи и ирония, здесь же иронии нет. Изменилось не только наполнение, но и музыка. Она стала более эклектичной.

"Однозначно важнее быть крутым человеком, чем крутым артистом. Моя фишка - в поисках человечности. Эти поиски я пытаюсь вложить в музыку в рамках проекта Arstarulsmirus", - подытоживает музыкант.