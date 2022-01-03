Financial Times: Объем экспорта из Беларуси в страны Балтии установил рекорд

За первые десять месяцев прошлого года объем импорта из Беларуси в Эстонию вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом времени в 2020 году. Эстония импортировала из Беларуси товаров на более чем 520 миллионов евро.

В Латвии по сравнению с 2020 годом показатели выросли на две трети, достигнув 407 миллионов евро, что всего на 2% меньше, чем в 2011 году, когда объем импорта из Беларуси достигал наивысшего уровня.

В свою очередь в Литве импорт из Беларуси вырос наполовину, достигнув миллиарда евро, что на треть больше, чем во время достигнутого в 2015 году максимума.

Эксперты указывают, что такие экономические показатели - причина для давления, с которым странам Балтии приходится сталкиваться, принимая во внимание геополитическую риторику и экономические возможности.

"Страны Балтии по геополитическим вопросам выступают строго против режима Лукашенко, призывая установить против него санкции. Однако это непростая задача, так как в каждой стране Балтии есть экономические игроки, в том числе и принадлежащие государству, которые постараются затянуть введение санкций снастолько, насколько это возможно", - указывает ведущий исследователь Международного центра обороны и безопасности Том Ермалавичс.

У стран Балтии и Польши - самые громкие голоса в альянсе НАТО, выступающие за решительную политику как против Беларуси, так и против России. Особенно это актуально в течение последних месяцев, когда Минск использовал нелегальную иммиграцию как оружие, чтобы оказать давление на соседние страны - Латвию, Литву и Польшу.

Однако экономические подсчеты свидетельствуют о внутриполитическом давлении. Например, правительство Литвы в декабре чуть не пало после того, как обнаружилось, что торговля с Беларусью продолжается, даже несмотря на риск санкций со стороны США. Министры иностранных дел и транспорта Литвы подали заявления об уходе в отставку, однако они были отклонены. Это произошло после того, как обнаружилось, что принадлежащее стране железнодорожное предприятие продолжает транспортировать белорусские калийные минеральные удобрения.

По словам Ермалавичса, операторы логистики и транспорта всех трех стран Балтии "всегда будут использовать возможности дополнительного заработка, только если не будет давления от правительств".

Эксперт указывает, что у транспортных предприятий всех трех стран Балтии были тесные отношения с принадлежащими Беларуси компаниями.

Как отмечает президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, несмотря на то, что страны Балтии поступили правильно, потребовав введения санкций против режима Беларуси, было бы глупо блокировать абсолютно весь импорт из этой страны, принимая во внимание, что Беларусь - транзитное государство для товаров из Китая и Центральной Азии.

"Главное - остановить Лукашенко, а не белорусский народ. Если мы [Литва] не будем транзитным государством, то транзит товаров будет перенаправлен в другие страны", - сказал Янулявичюс.

Еще одна проблема в том, что санкции Евросоюза и США довольно сильно отличаются и не перекрываются. Американские санкции могут навредить и Балтии, так как этому региону не хватает прямых экономических связей с США, несмотря на то, что в стратегической сфере Балтия является одним из важнейших геополитических союзников.

МИД Эстонии отметил FT, что импортные товары из Беларуси "находятся в транзите и тщательно проверяется, не установлены ли в их отношении санкции". МИД Литвы добавил, что у ЕС нет правового обоснования для введения санкций, установленных третьим государством. В свою очередь в МИД Латвии указали, что "вся торговля с Беларусью проходит согласно ранее установленным санкционным режимам".

Ермалавичс указывает, что страны Балтии получили урок, когда "приходится выбирать между экономикой и геополитической позицией".