ВИДЕО ⟩ "Динамо" на выезде разгромно уступило "Барысу"

Матч прошёл в Нур-Султане на стадионе "Барыс-Арена" и завершился победой хозяев со счётом 7:1 (1:0, 2:1, 4:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко, а также Роман Старченко и Никита Михайлис, которые оформили по дублю. Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Карсумс.

"Барыс" в настоящий момент занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 45 проведённых матчей. "Динамо" располагается на 12-й строчке в таблице Запада, имея в своём активе 37 очков за 44 матча.