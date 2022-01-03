ВИДЕО ⟩ "Динамо" на выезде разгромно уступило "Барысу"
В понедельник, 3 января, рижское "Динамо" на выезде потерпело крупное поражение от казахстанского "Барыса" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В понедельник, 3 января, рижское "Динамо" на выезде потерпело крупное поражение от казахстанского "Барыса" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч прошёл в Нур-Султане на стадионе "Барыс-Арена" и завершился победой хозяев со счётом 7:1 (1:0, 2:1, 4:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Сагадеев, Якоб Берглунд и Роман Савченко, а также Роман Старченко и Никита Михайлис, которые оформили по дублю. Единственную шайбу рижан забросил Мартиньш Карсумс.
"Барыс" в настоящий момент занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 45 проведённых матчей. "Динамо" располагается на 12-й строчке в таблице Запада, имея в своём активе 37 очков за 44 матча.
В следующей игре "Динамо" на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым". Матч пройдёт 5 января.