Ср, 12.01.2022
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Bolt и Yandex уже не кажутся такими дешевыми? Почему растут цены на такси

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

​Нет сомнений - сервисы быстрого вызова такси Bolt и Yandex Go пользуются у латвийцев невероятным спросом. Закономерно, что многие заметили резкое повышение стоимости услуг этих перевозчиков не только в новогоднее время, но и за всю пандемию в целом. Разбираемся, почему цены на таксомоторные услуги растут, с каким опытом столкнулись жители других крупных городов и главное - чего ожидать в будущем?

За время пандемии резкое повышение цен на услуги такси случилось не в первый раз. Еще в начале 2021 года компании-перевозчики сообщали о снижении спроса на их услуги в связи с локдауном и другими ограничениями для борьбы с коронавирусом. Другой проблемой стал массовый уход из профессии таксистов - из-за ограничений многие перестали работать или нашли себе другое занятие.

Позже, когда ограничения были ослаблены, спрос резко вырос, но количество водителей восстановиться так же быстро не могло.

О повышении цен на такси писали в течение всего года - в основном в связи с уменьшением количества водителей. По данным Дирекции автотранспорта, к сентябрю 2021 года число зарегистрированных таксистов сократилось до 6315. По сравнению с апрелем того же года число водителей снизилось почти на две тысячи - тогда их было зарегистрировано 8058.

В сентябре представители Yandex Go говорили о том, что число активных водителей их сервиса сократилось вдвое, а Bolt отмечал, что спрос превышает предложение.

В последние дни уходящего года и в первые дни нового многие частые пользователи этих сервисов снова заметили резкий рост цен.

Реакция пользователей

Многие отмечали, что в последнее время цены выросли у обоих сервисов. Некоторым Yandex Go кажется дешевле по сравнению с Bolt, а для кого-то ситуация выглядит наоборот. Многие отмечают, что это зависит от времени - иногда дешевле один, иногда другой. В целом цены в обычное время выросли примерно в два раза, а в час пик могут быть и в три раза выше привычных. 

Повышение цен повлияет на частоту использования сервиса, считают многие пользователи. Часть уже понимает, что придется отказываться от привычных частых поездок на такси или же ездить редко и на небольшие расстояния. Некоторым рижанам повезло больше, так как часть поездок им оплачивает работодатель и поэтому им не приходится жертвовать своим комфортом из-за скачков цен на такси.

Для сравнения: Ника из Риги ранее могла позволить себе до 6-7 поездок в месяц, а теперь - всего одну-две. Другую "смешную" ситуацию рассказал рижанин Валдис, которому часто по работе приходится летать за границу. Когда он в последний раз вернулся в Ригу, такси из аэропорта до дома в центре ему обошлось в 30 евро - дороже, чем иногда стоит билет на самолет Ryanair до Берлина.

Такси и пандемия в других странах

В Москве еще летом - с 15 июля - вакцинация для работников транспорта стала обязательной. До 15 августа водители были обязаны получить прививку вторым компонентом вакцины, а в октябре СМИ сообщали о первом штрафе сервису такси "Ситимобил" за отсутствие сертификата и QR-кода у одного из водителей. Размер штрафа составил 50 000 рублей (579,89 евро), а водитель был отключен от сервиса и не получает заказы.

Российские перевозчики изначально поддержали план вакцинации таксистов, а "Ситимобил" еще в июле сообщал, что 60% водителей сервиса уже получили обе дозы вакцины. В октябре "Яндекс" начал проводить ревакцинацию своих таксистов и курьеров, а также заявил, что при распределении заказов предпочтение будет отдаваться ревакцинированным партнерам сервиса.

В Берлине и по всей Германии пандемия тоже привела к сокращению числа таксистов. В 2020 году таксисты протестовали против ковид-ограничений, так как из-за них снизился доход и спрос на их услуги. Как и у нас, многие перешли в сервисы доставки. А кроме этого, в некоторых городах - например, в Берлине - таксисты договорились с местным самоуправлением и занялись доставкой лекарств и покупок из магазинов жителям из групп риска, а в Мюнхене таксисты подрядились подвозить работников системы здравоохранения.

Другая страна, которая сделала за время пандемии вакцинацию для таксистов обязательной - Австралия. Но не для всех. В ноябре 2021 года правительство обязало всех водителей, которые работали в австралийских аэропортах, получить одну дозу прививки и записываться на вторую. Это коснулось всего обслуживающего персонала аэропорта и было сделано в связи с тем, что австралийское правительство решило в ближайшем будущем ослабить ограничения на въезд в страну.

В то же время крупный австралийский сервис такси 13Cabs еще в августе сообщил о том, что будет предоставлять пользователям услугу VAX - водителя, который подтвердил свою полную вакцинацию. Компания собиралась постепенно перевести невакцинированных водителей в службы доставки. На данный момент 13Cabs гарантирует, что все его водители полностью привиты от коронавируса.

Почему в Латвии стало меньше водителей?

Резкое повышение цен за время пандемии и ранее вызывало интерес латвийских СМИ. Представители отрасли, к которым обращались журналисты, за последний год называли несколько причин сокращения количества таксистов. Главным образом речь идет о двух новых правилах для таксистов.

Первое - с 1 июля 2021 года вступили в силу новые правила СГД для борьбы с теневой экономикой и уходом от налогов в сфере коммерческих пассажирских перевозок на такси и легковых автомобилях.

Теперь каждый автомобиль должен быть оборудован  особым счетчиком, который позволит таксисту отправлять подробные сведения о каждой поездке в СГД в режиме онлайн. 

Таксист должен указывать начало и конец поездки, расстояние, стоимость и способ оплаты. За нарушение правил грозят штрафы и аннулирование лицензии.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш в августе утверждал, что значительная часть отрасли коммерческих пассажирских перевозок "находится в теневой зоне экономики". Нетрудно представить себе, что подобные требования лишают водителей возможности манипулировать с оплатой поездок и не платить налоги за часть полученных денег. Следовательно, профессия таксиста резко стала менее прибыльной.

Второе - требования к знанию госязыка. Правила Кабмина номер 149 "О регистрации водителей для коммерческих перевозок на такси и легковом автомобиле" были приняты еще 2018 году. Они предписывают регистрировать водителей только в том случае, если они могут подтвердить знание госязыка хотя бы на категорию B1. (Низшая категория - A1, а высшая - C2. B1 предполагает знание языка на разговорном уровне. - Прим. ред.). Однако до августа 2020 года проверкой знания языка (то есть наличием документа) занимался работодатель водителя - еще до регистрации таксиста в Автотранспортной дирекции.

После "получения ряда жалоб от пассажиров о том, что водители такси не знают латышского языка, и отвечая на призывы из отрасли", Автотранспортная дирекция приняла решение проводить дополнительную проверку документов при регистрации водителя. К тому же было принято решение требовать документ, подтверждающий степень знания госязыка, при повторной регистрации. Этот процесс каждый таксист должен проходить раз в три года.

Таким образом, из профессии были исключены все водители, которые ранее могли "проходить" проверку языка у своего работодателя.

Это касается не только граждан третьих стран, которые не владеют латышским или не понимают его в принципе, но и не имеющих сертификата о знании госязыка латвийцев или людей с недостаточной степенью.

С трудностями при перерегистрации столкнулись и те, чей родной язык латышский, но школу они окончили в советское время и по каким-то причинам у них не сохранились документы о получении образования на латышском языке. В апреле 2021 года программа Bez Tabu рассказывала историю Дайги из Вентспилса, которая пыталась убедить Автотранспортную дирекцию в том, что в 1981 году окончила школу на латышском языке. По словам женщины, чтобы получить необходимую справку, пришлось воспользоваться платными услугами архива.

В любом случае получение степени знания госязыка или необходимых документов занимает время, из-за чего водители выбывают из строя на некоторое время или не могут начать работать сразу. Однако еще в сентябре Годиньш утверждал, что всего 10 шоферов в месяц получают отказ в регистрации из-за языка. В то же время он признал, что часть ушедших из такси по этой причине перешли на доставку еды, где можно встретить "людей, которые вообще не знают латышского", или в строительство.

Снижение количества таксистов влияет на рост цен не только потому, что спрос превышает предложение. В августе председатель Латвийского общества работодателей таксомоторных перевозчиков Илмар Ланцерс утверждал, что Bolt и Yandex повышают тарифы на 30-40% для того, чтобы привлечь на работу новых водителей. Он также согласен с тем, что таксистов стало меньше из-за новых методов борьбы с теневой экономикой, но на это повлияли и требования доказать степень знания госязыка.

О скачке цен в начале 2022 года

Янис Кирсис, менеджер по работе с партнерами сервиса Yandex Go в Латвии, ответил на вопросы RUS TVNET о повышении цен на такси.

"Сами тарифы в Латвии давно существенно не менялись. Но финальная стоимость поездки в сервисе зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий, дорожной ситуации и других факторов", - говорит Кирсис.

Представитель Yandex Go связывает скачки цен на поездки на такси с влиянием коронавирусных ограничений: "После карантина спрос на поездки в Риге значительно вырос. Сейчас желающих воспользоваться услугами такси гораздо больше, чем водителей на линии. В результате алгоритм автоматически формирует временный повышающий коэффициент в сервисе (динамическое ценообразование) и стоимость увеличивается".

Но Кирсис также отмечает влияние латвийских законов на индустрию такси в целом и стоимость индивидуальных перевозок:

"Считаем, что на ситуацию с количеством машин такси в Риге влияет действующее трудовое законодательство и законодательство сферы такси. В последнем по-прежнему остается ряд архаичных вещей - например, таксометр.

Это устройство использовалось для финансового контроля до появления смартфонов и электронной интеграции с налоговыми органами. Интеграция произошла в Латвии больше года назад, и теперь отчеты передаются в онлайн-режиме, но таксометры по-прежнему остаются обязательными".

Представитель Yandex Go считает, что новые подходы нужны не только в технической сфере: "Для рынка было бы эффективно, если бы инновационные подходы применялись более активно. Один из примеров - это распространение статуса самозанятых на водителей такси. Это привлечет людей в сферу, а государству поможет увеличить налоговые поступления".

Кирсис положительно оценил достижения соседних государств в этом вопросе: "Так, Финляндия и Эстония, где изменения в законодательстве поддерживают развитие технологий, достигли хороших результатов. Сейчас в этих странах ситуация на рынке такси, включая количество водителей и цены, значительно лучше".

Надежда на положительные результаты в отрасли есть, считает представитель Yandex Go. Для этого необходимо сотрудничество правительства с представителями отрасли: "Мы находимся в диалоге с государственными органами Латвии по поводу модернизации индустрии и делимся нашим опытом. Рассчитываем, что, как и в других европейских странах, власти будут привлекать игроков рынка к обсуждению и разработке законодательства о пассажирских перевозках", - говорит Кирсис.

На вопросы RUS TVNET согласился ответить и представитель Bolt в Латвии Раймонд Берзиньш.

Комментируя повышение цен в новогоднее время, Берзиньш сказал, что "конец года исторически был самым востребованным временем для отрасли такси. Хотя в прошлом году и не проходили корпоративные мероприятия, снег и мороз серьезно повлияли на доступность услуг - по улицам было трудно проехать, это сказалось на времени прибытия такси, в результате поездки клиентов стали дольше, что также привело к росту цен. Тот факт, что торговые центры были закрыты на выходных, способствовал высокому спросу на такси по вечерам в рабочие дни".

Представитель Bolt признал, что таксистов за время пандемии стало меньше. "В 2020 году, начиная с первой волны пандемии, спрос существенно снизился, но предложение сохранилось. Однако в условиях длительных ограничений в связи с пандемией и упавшего спроса в начале 2021 года стало падать и предложение. Например, часть водителей краткосрочно перешли на работу в другие отрасли. В целом мы видим, что когда ограничения отменяются или частично ослабляются - спрос начинает превышать предложение, и предложение не может так резко реагировать, так как водителям (и бывшим, и новым) нужно уладить ряд формальностей, чтобы вернуться к обеспечению перевозок", - сказал Берзиньш.

Он также критикует законодательство в сфере пассажирских перевозок и считает, что оно влияет на количество доступных таксистов и цены. "Из-за неэластичной нормативной среды водители не могут так быстро подстроиться к изменениям спроса и обеспечить все поездки. К тому же некоторым для восстановления лицензии водителя такси необходимо подтвердить уровень владения латышским языком на степень B1, что трудно сделать людям, которые получили образование много лет назад. В свою очередь, новые водители должны уладить все формальности с регистрацией предприятия, лицензированием или работой в одном из существующих предприятий, которые обеспечивают пассажирские перевозки", - говорит представитель Bolt. 

Берзиньш добавил, что "многие водители не спешат возобновлять лицензии, так как это дорого стоит. Они ждут последнего момента, чтобы узнать, каким будет решение правительства". Это значит, что, если правительство объявит усиление ограничений, часть таксистов может отложить перерегистрацию и это опять же повлияет на количество доступных шоферов и цену.

По словам представителя Bolt, компания ожидает стабилизации цен в будущем, так как ситуация в мире с пандемией и вызванными ей ограничениями и последствиями стабилизируется. 

Он напомнил, что "цены могут колебаться каждый день и каждый час, так как на них напрямую влияет предложение. Bolt использует динамический расчет цен, чтобы мотивировать больше водителей использовать платформу Bolt в тот момент, когда спрос выше. Наша цель - обеспечить клиентам прозрачность, показывая все компоненты заказа, в том числе - цену, до того, как клиент совершает заказ. Таким образом, клиент может принять осознанное решение, приемлема ли предложенная цена в тот момент или же он хочет немного подождать и заказать поездку, когда спрос слегка снизится".


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