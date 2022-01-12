Bolt и Yandex уже не кажутся такими дешевыми? Почему растут цены на такси

Надежда на положительные результаты в отрасли есть, считает представитель Yandex Go. Для этого необходимо сотрудничество правительства с представителями отрасли: "Мы находимся в диалоге с государственными органами Латвии по поводу модернизации индустрии и делимся нашим опытом. Рассчитываем, что, как и в других европейских странах, власти будут привлекать игроков рынка к обсуждению и разработке законодательства о пассажирских перевозках", - говорит Кирсис.
На вопросы RUS TVNET согласился ответить и представитель Bolt в Латвии Раймонд Берзиньш.
Комментируя повышение цен в новогоднее время, Берзиньш сказал, что "конец года исторически был самым востребованным временем для отрасли такси. Хотя в прошлом году и не проходили корпоративные мероприятия, снег и мороз серьезно повлияли на доступность услуг - по улицам было трудно проехать, это сказалось на времени прибытия такси, в результате поездки клиентов стали дольше, что также привело к росту цен. Тот факт, что торговые центры были закрыты на выходных, способствовал высокому спросу на такси по вечерам в рабочие дни".
Представитель Bolt признал, что таксистов за время пандемии стало меньше. "В 2020 году, начиная с первой волны пандемии, спрос существенно снизился, но предложение сохранилось. Однако в условиях длительных ограничений в связи с пандемией и упавшего спроса в начале 2021 года стало падать и предложение. Например, часть водителей краткосрочно перешли на работу в другие отрасли. В целом мы видим, что когда ограничения отменяются или частично ослабляются - спрос начинает превышать предложение, и предложение не может так резко реагировать, так как водителям (и бывшим, и новым) нужно уладить ряд формальностей, чтобы вернуться к обеспечению перевозок", - сказал Берзиньш.
Он также критикует законодательство в сфере пассажирских перевозок и считает, что оно влияет на количество доступных таксистов и цены. "Из-за неэластичной нормативной среды водители не могут так быстро подстроиться к изменениям спроса и обеспечить все поездки. К тому же некоторым для восстановления лицензии водителя такси необходимо подтвердить уровень владения латышским языком на степень B1, что трудно сделать людям, которые получили образование много лет назад. В свою очередь, новые водители должны уладить все формальности с регистрацией предприятия, лицензированием или работой в одном из существующих предприятий, которые обеспечивают пассажирские перевозки", - говорит представитель Bolt.
Берзиньш добавил, что "многие водители не спешат возобновлять лицензии, так как это дорого стоит. Они ждут последнего момента, чтобы узнать, каким будет решение правительства". Это значит, что, если правительство объявит усиление ограничений, часть таксистов может отложить перерегистрацию и это опять же повлияет на количество доступных шоферов и цену.
По словам представителя Bolt, компания ожидает стабилизации цен в будущем, так как ситуация в мире с пандемией и вызванными ей ограничениями и последствиями стабилизируется.
Он напомнил, что "цены могут колебаться каждый день и каждый час, так как на них напрямую влияет предложение. Bolt использует динамический расчет цен, чтобы мотивировать больше водителей использовать платформу Bolt в тот момент, когда спрос выше. Наша цель - обеспечить клиентам прозрачность, показывая все компоненты заказа, в том числе - цену, до того, как клиент совершает заказ. Таким образом, клиент может принять осознанное решение, приемлема ли предложенная цена в тот момент или же он хочет немного подождать и заказать поездку, когда спрос слегка снизится".