Bolt и Yandex уже не кажутся такими дешевыми? Почему растут цены на такси

Реакция пользователей

Многие отмечали, что в последнее время цены выросли у обоих сервисов. Некоторым Yandex Go кажется дешевле по сравнению с Bolt, а для кого-то ситуация выглядит наоборот. Многие отмечают, что это зависит от времени - иногда дешевле один, иногда другой. В целом цены в обычное время выросли примерно в два раза, а в час пик могут быть и в три раза выше привычных.

Повышение цен повлияет на частоту использования сервиса, считают многие пользователи. Часть уже понимает, что придется отказываться от привычных частых поездок на такси или же ездить редко и на небольшие расстояния. Некоторым рижанам повезло больше, так как часть поездок им оплачивает работодатель и поэтому им не приходится жертвовать своим комфортом из-за скачков цен на такси.

Для сравнения: Ника из Риги ранее могла позволить себе до 6-7 поездок в месяц, а теперь - всего одну-две. Другую "смешную" ситуацию рассказал рижанин Валдис, которому часто по работе приходится летать за границу. Когда он в последний раз вернулся в Ригу, такси из аэропорта до дома в центре ему обошлось в 30 евро - дороже, чем иногда стоит билет на самолет Ryanair до Берлина.

Такси и пандемия в других странах

В Москве еще летом - с 15 июля - вакцинация для работников транспорта стала обязательной. До 15 августа водители были обязаны получить прививку вторым компонентом вакцины, а в октябре СМИ сообщали о первом штрафе сервису такси "Ситимобил" за отсутствие сертификата и QR-кода у одного из водителей. Размер штрафа составил 50 000 рублей (579,89 евро), а водитель был отключен от сервиса и не получает заказы.

Российские перевозчики изначально поддержали план вакцинации таксистов, а "Ситимобил" еще в июле сообщал, что 60% водителей сервиса уже получили обе дозы вакцины. В октябре "Яндекс" начал проводить ревакцинацию своих таксистов и курьеров, а также заявил, что при распределении заказов предпочтение будет отдаваться ревакцинированным партнерам сервиса.

В Берлине и по всей Германии пандемия тоже привела к сокращению числа таксистов. В 2020 году таксисты протестовали против ковид-ограничений, так как из-за них снизился доход и спрос на их услуги. Как и у нас, многие перешли в сервисы доставки. А кроме этого, в некоторых городах - например, в Берлине - таксисты договорились с местным самоуправлением и занялись доставкой лекарств и покупок из магазинов жителям из групп риска, а в Мюнхене таксисты подрядились подвозить работников системы здравоохранения.