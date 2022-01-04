В Италии "буксует" программа домов за один евро. Популярнее становится другая возможность

Возможность приобрести дом за один евро предлагали более 50 жилых мест в Италии. На это предложение отозвались несколько сотен человек со всего мира, которые, возможно, мечтали о недвижимости в тихом сельском уголке Италии. Однако сейчас видно, что у этого есть свои теневые стороны - недвижимости необходима реновация, малыми средствами для которой не обойтись.

Схема "недвижимость за один евро" проста - самоуправление в местах, где есть проблемы с числом жителей, предлагает за максимально низкую цену приобрести ветхую недвижимость. Условие следующие - если приобретаешь недвижимость за один евро, то за 2-3 года ее нужно восстановить и поддержать таким образом местную экономику.

Однако некоторые поселки, в которых снижается число жителей, предлагают еще более хорошие варианты, чтобы вдохнуть новую жизнь в практически вымершие сообщества. Поселки предлагают покупателям дешевые дома за 4000 евро, в которых необходимы только отдельные улучшения, и в этих случаях в домах есть и мебель, таким образом, они оборудованы для жилья.

Американка филиппинского происхождения Анне Просиану приобрела трехэтажный дом в поселке Латроника на юге Италии за 20 000 евро. Недвижимость достойная - в доме старое кухонное оборудование и терраса с видом на горы - здесь не нужна реновация и есть все необходимое для жизни.

"Я не хотела сталкиваться с вопросами, в какую сумму на самом деле мне обойдется "недвижимость за один евро", так как в таком случае дом нужно строить практически с нуля. Я хотела эластичность и время, так как произвести небольшие улучшения гораздо удобнее, чем начинать все с нуля", - сказала Просиано.

Она указала, что чувствует облегчение, так как, приобретая такую недвижимость, не нужно рисковать непредусмотренными затратами, а также рисковать потерей 5 тысяч евро залога, если "недвижимость за один евро" не успеешь реновировать за три года. Просиано считает, что у старых домов, которые доступны по низкой цене и готовы для жизни", - "есть душа, которую необходимо сохранить".

"Мой новый дом рассказывает о прошлом, человеческих отношениях и тех, кто жил здесь раньше. Здесь нужно сохранить и оставить исторический шарм. Так как если бы мне нужно было все перестраивать, шарм бы пропал", - поясняет Просиано.

Некоторые поселки и городки создали онлайн-платформы и открыли агентства по недвижимости, которые готовы показать потенциальным покупателям доступные старые дома на Сицилии, а также в некоторых других регионах Италии.

Местные добровольцы готовы помочь новым жителям выбрать наиболее подходящий для них дом.

Указывается, что итальянские города начали программу "недвижимости за евро", продавая низкокачественную недвижимость с призывом реставрировать ее в течение трех лет. Параллельно этому большое внимание привлекли дорогие дома, которым не нужны мгновенная реставрация и инвестиции. Так, например, в Муссомели за один евро продано 100 домов, а за более высокие цены - 150.

Местные жители регулярно пополняют информацию на онлайн-порталах, предлагая ненужную себе недвижимость. Например, люди продают дома бабушек и дедушек, склады или просто бывшую семейную собственность.