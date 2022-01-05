Ср, 5.01.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Из-за санкций в Латвии не хватает соли для дорог; в Кулдиге используют египетскую

ФОТО: Shutterstock

Из-за установленных для Беларуси международных санкций на рынках все сложнее приобрести техническую солевую смесь, являющуюся одним из главных материалов для содержания дорог зимой, сообщает передача Panorāma.

Для содержания улиц Кулдиги техническую соль в последние годы покупали не у Беларуси, а у Германии, однако теперь немецкую соль быстро раскупают, поэтому предприятие Kuldīgas komunālie pakalpojumi использует соль из Египта.

Происходящее привело и к повышению цен: прошлой зимой Кулдига закупала соль в Германии за примерно 53 евро за тонну, а

в этом сезоне Египту нужно платить примерно 98 евро за тонну.

В свою очередь предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs прогнозировало риски дефицита еще в начале сезона, поэтому закупило резервы и пока что соли хватит еще минимум на месяц.

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