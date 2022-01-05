Из-за санкций в Латвии не хватает соли для дорог; в Кулдиге используют египетскую

Для содержания улиц Кулдиги техническую соль в последние годы покупали не у Беларуси, а у Германии, однако теперь немецкую соль быстро раскупают, поэтому предприятие Kuldīgas komunālie pakalpojumi использует соль из Египта.

Происходящее привело и к повышению цен: прошлой зимой Кулдига закупала соль в Германии за примерно 53 евро за тонну, а

в этом сезоне Египту нужно платить примерно 98 евро за тонну.

В свою очередь предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs прогнозировало риски дефицита еще в начале сезона, поэтому закупило резервы и пока что соли хватит еще минимум на месяц.