Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца

Отмечается, что два самых холодных зимних месяца еще впереди, поэтому есть опасения, что существующих запасов газа этой зимой может не хватить. Bloomberg сообщает, что четыре месяца назад Амос Хохштейн, посланник США по вопросам энергетической безопасности, заявил, что Европа для надлежащей подготовки к зимнему сезону ничего не предпринимает. В настоящее время Европа борется с ограниченными поставками газа, из-за чего цены выросли в четыре раза, что оказывает давление на предприятия и домохозяйства.

"Кризис заставил Евросоюз полагаться на две неуправляемые силы: погоду и Владимира Путина, действия которого трудно предсказать", - отмечает издание.

Усиление влияния Москвы на соседей стало очевидным в конце прошлой зимы, когда зимний период был необычно холодным и продолжительным. Именно в этот период значительно опустели газохранилища.

Летом российская госкомпания "Газпром" начала ограничивать поставки газа в Европу, что усугубило дефицит газа. Кремль делал большие ставки и возлагал большие надежды на скандальный газопровод "Северный поток 2", строительство которого было завершено осенью.

Ситуация ухудшилась, и Европа в настоящее время находится в периоде энергетического перехода, закрывая угольные электростанции и увеличивая свою зависимость от возобновляемых источников энергии.

"Ветровая и солнечная энергия чиста, но часто сложна в использовании, о чем свидетельствуют низкие показатели энергодобычи в прошлом году", - пишет Bloomberg.

Сообщается, что газовые хранилища в Европе заполнены на 56%, что на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние десять лет. Хотя США увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу, этого недостаточно.