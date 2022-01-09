Maxima планирует перевести 8 крупных магазинов на работу в "красном" режиме

Она пояснила, что всего в сети Maxima по всей Латвии насчитывается 173 магазина. Сейчас 86% из них или 148 магазинов Maxima продолжают работать в "красном" режиме и открыты и для людей без ковид-сертификата. В свою очередь 14% или 25 магазинов работают в "зеленом" режиме, и их могут посещать только люди с сертификатом.

Согласно распоряжению о режиме чрезвычайной ситуации, магазины, публично доступная площадь которых превышает 1500 метров, могут работать только в "зеленом" режиме.

"Еще с того момента, как была начата дискуссия о возможности ограничения деятельности магазинов крупного формата, мы выступали против таких ограничений, указывая - продукты питания, медикаменты и услуги первой необходимости должны быть доступны всем жителям Латвии вне зависимости от размера магазина", - отметила Дупате-Угуле.

Теперь же Maxima Latvija рассматривает возможности, как, соблюдая установленные в стране ограничения и эпидемиологические требования, доступность этих товаров первой необходимости обеспечить.

Поэтому сейчас начато приспосабливание восьми магазинов Maxima большего формата к "красному" режиму. Как пояснила Дупате-Угуле, это будет физическая адаптация магазинов при помощи практических решений.

По ее словам, больше всего ограничения на работу магазинов крупных форматов затрагивают именно региональные торговые центры и малые предприятия за пределами Риги, находящиеся в таких торговых местах.

Напомним, в конце прошлого года телеканал ReTV сообщил, что некоторые супермаркеты, работавшие до сих пор в "зеленом" режиме, перешли на работу в "красном" или эпидемиологически небезопасном режиме. Среди них был и магазин Maxima XX в Цесисе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в связи с такими действиями торговца рекомендовал телевидению даже обратиться в полицию

Также напомним, что режим чрезвычайной ситуации в Латвии был продлен до 28 февраля.