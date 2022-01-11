Уровень безработицы в конце прошлого года вырос до 6,7%

В конце декабря в NVA было зарегистрировано 60 774 безработных, что на 3238 больше, чем месяцем ранее (57 536 безработных), но на 8831 меньше, чем в конце 2020 года (69 605).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце 2021 года был в Рижском регионе - 4,7% от экономически активного населения (на 0,3 процентных пункта больше), а самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгале - 14,5% (+0,2 процентного пункта).

Среди регионов уровень зарегистрированной безработицы в декабре вырос в Курземе на 0,7 процентных пункта, составив в конце месяца 7,3% от экономически активного населения.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Видземе на конец декабря составил 7,1% от экономически активного населения, что на 0,4 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, а в Земгале - 6,5%, что на 0,5% больше.

Уровень безработицы в Риге в декабре вырос на 0,2 процентных пункта до 4,5% экономически активного населения.

В течение года, т.е. по сравнению с концом 2020 года, уровень зарегистрированной безработицы снизился во всех регионах Латвии.

В Риге уровень безработицы за год снизился на 1,2 процентных пункта, в Рижском районе - на 1,1 процентного пункта, в Курземе и Латгале - на 0,9 процентного пункта, в Земгале - на 0,8 процентного пункта, в Видземе - на 0,5 процентных пункта.