Ринкевич: войска РФ на границе Украины грозят военной эскалацией

В докладе Ринкевич отметил, что в прошлом году у внешней политики Латвии было шесть приоритетов. Режим главы Беларуси Александра Лукашенко осуществил гибридную атаку на восточную границу ЕС и НАТО через искусственный миграционный поток. Латвия вместе с Польшей и Литвой активно противодействовала усилиям по дестабилизации в регионе.

Ринкевич подчеркнул, что Россия продолжает проводить конфронтационную внешнюю политику. На фоне гибридной атаки режима Лукашенко в воздушном пространстве над Беларусью разворачивается активность России, что в совокупности с концентрацией войск на границе с Украиной создает угрозу военной эскалации.

Министр также отметил, что в сфере политики ЕС Латвия сосредоточила внимание на климате и цифровой трансформации, а также на разработке Стратегического компаса, целями которого являются выдвижение новых амбиций в сегменте политики безопасности и обороны ЕС, повышение устойчивости, развитие оборонной промышленности и связанной с ней инвестиционной среды.

По словам Ринкевича, встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге внесла значительный вклад в процесс консультаций союзников и обсуждение стратегической концепции НАТО.

Министр иностранных дел сообщил, что

Латвия будет претендовать на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 2026-2027 гг.