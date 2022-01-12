EMA: вакцины эффективны против тяжелой формы омикрона и госпитализации

Хотя омикрон-штамм представляется более заразным, чем другие штаммы коронавируса, проведенные в Южной Африке, Великобритании и некоторых странах Европейского союза (ЕС) исследования показали более низкий риск госпитализации после заражения омикроном. На основании исследований в настоящее время предполагается, что этот риск составляет от одной трети до половины риска, вызываемого дельта-вариантом вируса.

Как пояснили в EMA, результаты недавно опубликованных исследований свидетельствуют, что вакцины менее эффективны против симптоматического заболевания, вызванного вариантом омикрон, и имеется тенденция к снижению их эффективности с течением времени. В результате все больше вакцинированных людей подвергаются риску заражения инфекцией, вызванной омикрон-штаммом.

Однако эти исследования также показывают, что вакцинация по-прежнему обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом.

EMA отмечает, что новейшие доказательства, включающие в себя данные о фактической эффективности, указывают на то, что привитые бустерной вакциной лучше защищены, чем те, кто прошел только курс первичной вакцинации.

Данные из Южной Африки свидетельствуют, что люди, получившие две дозы прививки против Covid-19, на 70% защищены от риска госпитализации, однако согласно аналогичным данным из Великобритании, хотя защита снижается через несколько месяцев после вакцинации, она снова повышается до 90% после получения бустерной вакцины.