В этом году расходы Риги превысят поступления почти на 160 млн евро

Поступления в бюджет Риги в этом году запланированы в размере 995,8 млн евро, расходы - 1,15 млрд евро. Таким образом, расходы превысят доходы почти на 160 млн евро.

Большую часть разницы между доходами и расходами планируется покрыть из бюджетного остатка на начало года, который превышает 150 млн евро, а также за счет займов.

Основную часть доходов в бюджете Рижской думы составляют налоговые поступления - 691,6 млн евро, в том числе 579,6 млн евро подоходного налога с населения.

Трансферты из государственного бюджета запланированы в размере 212 млн евро.