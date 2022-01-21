Рекомендуется сократить интервал между прививками для детей до 11 лет

Первоначально, когда началась вакцинация детей этой возрастной группы, рекомендуемый интервал составлял три месяца.

Как сообщила руководитель IVP, профессор Даце Завадска, с тех пор во всем мире привиты миллионы детей, и данных о безопасности вакцин стало намного больше, чем при регистрации их использования для вакцинации детей.

Таким образом, с учетом актуальной эпидемиологической ситуации, данных о безопасности вакцин и опыте других стран, прежний интервал в три месяца рекомендовано сократить до шести недель.

"Также по-прежнему для детей с иммуносупрессией рекомендуются три дозы - первая, через три недели вторая, а через четыре недели - третья", - сказала Завадска.

Бустерная вакцина для детей?

На этой неделе IVP рассматривал также вопрос о необходимости бустерной вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Совет по-прежнему ее не рекомендует. Как пояснила Завадска, бустерная вакцинация подростков не сдержит распространение Covid-19, а от тяжелого заболевания способны защитить и две вакцины.

"В настоящее время дети не болеют тяжелее, чем раньше, но возросла заболеваемость. Даже полученные еще летом две дозы защищают от более серьезного заболевания и сейчас. К сожалению, при имеющихся вакцинах мы не можем особо повлиять на передачу вируса, поэтому бустерная вакцинация подростков с 12 лет не имеет смысла с точки зрения пользы для общества", - сказала руководитель IVP.

Европейское агентство лекарственных средств пока не утвердило бустерную вакцинацию для детей 12-17 лет, а вопрос о бустерной вакцинации подростков с 16 лет планирует рассматривать на следующей неделе.