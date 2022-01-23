Фото ⟩ Карпович показала сообщения с оскорблениями

Павел Прилучный и Мирослава Карпович официально не сообщают об отношениях, хотя это не секрет. Пара часто появляется вместе. Сейчас влюбленные находятся в ОАЭ.

Звезда сериала "Папины дочки" нашла общий язык с детьми Павла - Тимофеем и Мией. Недавно Карпович вышла с ребятами на одну сцену. После спектакля она появилась на подмостках театра за руку с детьми любимого, чем изрядно удивила публику.

Поклонники Прилучного и его бывшей жены Агаты Муцениеце явно мечтают о том, чтобы экс-супруги снова были вместе. В свою очередь Мирослава показала фолловерам, какие сообщения приходят ей в соцсетях:

"Семью разрушила. Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так бы и жил со своей семьей. Конченная. Разрушительница семей".

Кажется, однажды и вселенскому терпению Мирославы придет конец...

Подписала скриншот Карпович довольно сдержанно, добавив смайлик в виде сердца: "Наши люди, наша страна. Люблю, благодарю и уважаю".

Ранее о Мирославе в СМИ высказался Павел Прилучный. Он отметил, что актриса занимается не только творческой деятельностью, но и благотворительностью.

"Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность - это Мирослава", - цитирует актера программа "Ты не поверишь!".

Павел добавил, что Мирослава старается такие вещи никогда не афишировать.