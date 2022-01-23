Фото ⟩ Карпович показала сообщения с оскорблениями
35-летняя российская актриса Мирослава Карпович показала подписчикам, какие сообщения она получает в директ. Об этом пишет StarHit.ru.
35-летняя российская актриса Мирослава Карпович показала подписчикам, какие сообщения она получает в директ. Об этом пишет StarHit.ru.
Павел Прилучный и Мирослава Карпович официально не сообщают об отношениях, хотя это не секрет. Пара часто появляется вместе. Сейчас влюбленные находятся в ОАЭ.
Звезда сериала "Папины дочки" нашла общий язык с детьми Павла - Тимофеем и Мией. Недавно Карпович вышла с ребятами на одну сцену. После спектакля она появилась на подмостках театра за руку с детьми любимого, чем изрядно удивила публику.
Поклонники Прилучного и его бывшей жены Агаты Муцениеце явно мечтают о том, чтобы экс-супруги снова были вместе. В свою очередь Мирослава показала фолловерам, какие сообщения приходят ей в соцсетях:
"Семью разрушила. Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так бы и жил со своей семьей. Конченная. Разрушительница семей".
Подписала скриншот Карпович довольно сдержанно, добавив смайлик в виде сердца: "Наши люди, наша страна. Люблю, благодарю и уважаю".
Ранее о Мирославе в СМИ высказался Павел Прилучный. Он отметил, что актриса занимается не только творческой деятельностью, но и благотворительностью.
"Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность - это Мирослава", - цитирует актера программа "Ты не поверишь!".
Павел добавил, что Мирослава старается такие вещи никогда не афишировать.
Ходят слухи, что Муцениеце и Карпович не ладят. Говорят, что роман Мирославы и Павла начался еще до расставания супругов. Тогда актеры вместе играли в спектакле "Косметика врага". Издание "7 дней" сообщает, что Прилучный приехал в Дубай с возлюбленной, а с бывшей женой воссоединился всего на один день, чтобы порадовать сына.