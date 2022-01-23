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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija

Сложная судьба Liepājas metalurgs: инвестор есть, поддержки нет

Работники KVV Liepājas metalurgs на пикете возле здания правительства требуют не допустить закрытия предприятия, 2016 год ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​После того как и государство, и город Лиепая отказались от надежд на то, что кто-то перезапустит печи Liepājas metalurgs и имущество завода начали распродавать по частям, появился инвестор с такими амбициями. В программе De Facto Латвийского телевидения прозвучало, что между Лиепайской специальной экономической зоной (LSEZ) и компанией Liepāja Steel, владельцу которой принадлежит металлообрабатывающее предприятие в Турции, уже более полугода ведутся споры из-за шагов, направленных на то, чтобы предприятие возобновило работу. Ясно одно - планы города изменились и за возрождением "металлурга" тут уже не гонятся.

Liepājas metalurgs уже некоторое время не появляется в заголовках СМИ. После первого процесса неплатежеспособности последовало безуспешное привлечение инвесторов и второй процесс неплатежеспособности. В 2016 году иски государства к KVV Liepājas metalurgs составили 66 миллионов евро. За эти годы не удалось найти инвестора для всего комплекса - никто не был готов возобновить производство.

В свою очередь, в 2018 году в Лиепайской городской думе и LSEZ, на территории которой расположен завод, были составлены новые планы развития по созданию индустриального парка, в котором металлургии уже не было места, хотя формально планы этого не запрещали. "Мы целенаправленно работаем над развитием этого направления, видя, что на тот момент и в течение нескольких лет после этого не пришел серьезный металлургический инвестор, который был бы готов возобновить производство. За это время мы разработали локальный план и бизнес-план для этой территории - создать здесь зеленый, современный индустриальный парк", - говорит исполняющий обязанности управляющего LSEZ Улдис Хмиелевскис.

Пока Лиепая строила свои планы, у государства были свои. Так как покупателей на весь металлургический комплекс не нашлось, в ходе процедуры банкротства имущество стали продавать по частям. Весной прошлого года инвестору из Турции было продано движимое имущество электросталеплавильного комплекса, в том числе печь, покупку которой когда-то гарантировало государство, а также 30 га земли.

Оказалось, что предприниматель все же по-настоящему интересуется металлургией прямо здесь, в Лиепае. LSEZ же воспользовалась своим преимущественным правом на землю, которую предлагали вместе с оборудованием, и у инвестора осталось только движимое имущество. Минэкономики не считает, что действия государства и местного самоуправления были противоречивыми и загнали инвестора в тупик.

Публичные заявления инвестора говорили о том, что он допускал начать работу еще в прошлом году. Но не вышло. Наибольшие разногласия вызвало промедление LSEZ с заключением договора долгосрочной аренды земли.

"Уже при покупке завода был предусмотрен вариант - если LSEZ воспользуется преимущественным правом, то вступит в силу краткосрочный договор [аренды земли] на два года, который был подготовлен для вывоза оборудования. Но так как мы изъявили желание возобновить производство, этот вариант был предусмотрен и в этом краткосрочном соглашении: в нем указано, что если мы изъявим желание возобновить работу, то LSEZ должна заключить с нами долгосрочный договор", - говорит Гунтар Сенканс, председатель правления Liepāja Steel.

С Liepāja Steel, которой владеют турецкие инвесторы, пока подписан договор аренды семи гектаров земли, который в силе до весны 2023 года. Перед заключением долгосрочного контракта владелец оборудования обязан обосновать свои бизнес-планы, планируемый объем инвестиций и сроки.

"На данный момент без долгосрочного договора, ни один банк не предоставит нам финансирование - мы показали, что для восстановления будем использовать финансирование банка. А если вам надо вложить средства со сроком окупаемости, скажем, 10 лет, а у вас остался контракт всего на год и несколько месяцев, значит, это невозможно.

И возникла ли такая ситуация случайно или ее кто-то специально создает, мне сложно понять", — говорит Сенканс.

Осенью была написана жалоба премьер-министру на промедление LSEZ с договором, он направил ее в Минэкономики. Министерство пригласило все стороны к совместному обсуждению. Тем не менее это ничего существенно не изменило.

Для заключения долгосрочного контракта компания также должна иметь разрешение Государственной службы охраны окружающей среды. Этот процесс уже начат, и представитель Liepāja Steel подчеркивает, что в качестве сырья для производства будет использоваться металлолом, и утверждает, что существующее оборудование считается достаточно новым и соответствующим европейским требованиям.

В свою очередь Служба окружающей среды пришла к выводу, что Liepāja Steel, перенявшая лишь часть прежнего предприятия, должна будет продлить ранее выданное разрешение, которое, согласно процедуре, аналогично новому.

Кроме того, оператору сначала придется организовать общественное обсуждение плана. И это может означать, что общественность также может сказать "нет" открытию завода.

Принимая во внимание, что муниципалитет Лиепаи надеется привлечь десятки миллионов евро из Европейского фонда восстановления для развития промышленного парка и исторически загрязненного металлургического района, действующий металлургический завод может оказаться бременем для такой цели. Поэтому надо полагать, что позиция города также может быть не очень отзывчивой.


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