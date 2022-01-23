Сложная судьба Liepājas metalurgs: инвестор есть, поддержки нет

Оказалось, что предприниматель все же по-настоящему интересуется металлургией прямо здесь, в Лиепае. LSEZ же воспользовалась своим преимущественным правом на землю, которую предлагали вместе с оборудованием, и у инвестора осталось только движимое имущество. Минэкономики не считает, что действия государства и местного самоуправления были противоречивыми и загнали инвестора в тупик.

Публичные заявления инвестора говорили о том, что он допускал начать работу еще в прошлом году. Но не вышло. Наибольшие разногласия вызвало промедление LSEZ с заключением договора долгосрочной аренды земли.

"Уже при покупке завода был предусмотрен вариант - если LSEZ воспользуется преимущественным правом, то вступит в силу краткосрочный договор [аренды земли] на два года, который был подготовлен для вывоза оборудования. Но так как мы изъявили желание возобновить производство, этот вариант был предусмотрен и в этом краткосрочном соглашении: в нем указано, что если мы изъявим желание возобновить работу, то LSEZ должна заключить с нами долгосрочный договор", - говорит Гунтар Сенканс, председатель правления Liepāja Steel.

С Liepāja Steel, которой владеют турецкие инвесторы, пока подписан договор аренды семи гектаров земли, который в силе до весны 2023 года. Перед заключением долгосрочного контракта владелец оборудования обязан обосновать свои бизнес-планы, планируемый объем инвестиций и сроки.

"На данный момент без долгосрочного договора, ни один банк не предоставит нам финансирование - мы показали, что для восстановления будем использовать финансирование банка. А если вам надо вложить средства со сроком окупаемости, скажем, 10 лет, а у вас остался контракт всего на год и несколько месяцев, значит, это невозможно.

И возникла ли такая ситуация случайно или ее кто-то специально создает, мне сложно понять", — говорит Сенканс.

Осенью была написана жалоба премьер-министру на промедление LSEZ с договором, он направил ее в Минэкономики. Министерство пригласило все стороны к совместному обсуждению. Тем не менее это ничего существенно не изменило.

Для заключения долгосрочного контракта компания также должна иметь разрешение Государственной службы охраны окружающей среды. Этот процесс уже начат, и представитель Liepāja Steel подчеркивает, что в качестве сырья для производства будет использоваться металлолом, и утверждает, что существующее оборудование считается достаточно новым и соответствующим европейским требованиям.

В свою очередь Служба окружающей среды пришла к выводу, что Liepāja Steel, перенявшая лишь часть прежнего предприятия, должна будет продлить ранее выданное разрешение, которое, согласно процедуре, аналогично новому.

Кроме того, оператору сначала придется организовать общественное обсуждение плана. И это может означать, что общественность также может сказать "нет" открытию завода.