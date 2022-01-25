Золотое отопление: с начала сезона долги клиентов Rīgas siltums превысили 15 млн евро

Она отметила, что платежная дисциплина клиентов существенно не ухудшилась, но ситуация с оплатой счетов и долгами меняется по дням.

"Мы очень благодарны клиентам, которые своевременно рассчитываются за оказанные услуги. Мы понимаем, что в настоящее время нелегко всем, так как цены в энерогоснабжении выросли почти везде. Мы сделали со своей стороны все, чтобы удержать тариф - осуществляя своевременные закупки, диверсифицируя топливо, перестраивая старые, неэффективные теплосети", - отметила представитель предприятия, добавив, что Rīgas siltums реализует зеленый курс и 50% теплоэнергии производится на основе возобновляемых энергоресурсов.

Rīgas siltums производит только 30% необходимой столице теплоэнергии, а 70% закупает у независимых производителей. Крупнейшим производителем тепла из природного газа (70%) является AS Latvenergo, а 30% теплоэнергии производят другие независимые производители, в основном используя возобновляемые энергоресурсы.

Ренце также сообщила, что Rīgas siltums взял 29 млн евро краткосрочных кредитов, чтобы рассчитываться с поставщиками топлива и теплоэнергии.