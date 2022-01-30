Торговец подержанными машинами Auto spice включен в "черный список" РТАС

Однако представители GS Technics указали, что по данному поводу тревожиться не стоит, так как все данные доступны в электронном виде у компании Karlo Conversion, которая является официальным автосервисом Citroen.

Другие дефекты и неполадки на момент покупки видны не были. В свою очередь показания одометра женщина проверила в CSDD, и они не отличались от указанного предприятием и фактического на счетчике.

Уже после покупки женщина сделала повторную диагностику машины в автосервисе Karlo Conversion, чтобы спланировать необходимые работы и выяснить их стоимость. Диагностика констатировала существенную разницу между пробегом автомобиля и показаниями одометра.

Диагностика показала пробег 217 154 километров. Кроме того, диагностика показала наличие люфта рулевой рейки и ошибок на регуляторе давления масла, отсутствие защиты на передней правой шаровой опоре, повреждение в правом нижнем углу лобового стекла, износ передних и задних тормозные дисков/колодок в размере 50-60%.

В связи с этим женщина потребовала у GS Technics за свой счет ликвидировать повреждения и неполадки, так как предприятие должно было сделать это еще после первой диагностики, которую ранее осуществлял другой покупатель.

Несмотря на то, что GS Technics не ответило на второй иск потребителя, оно удовлетворило иск о возмещении затрат на ремонт автомобиля.

В ответе комиссии предприятие пояснило, что у автомобиля после его прибытия из Франции был полностью разряжен аккумулятор, поэтому требовалась диагностика или ремонт автомобиля. Машина была передана Karlo Conversion. В ходе проверки автомобиля выяснилось, что показания одометра не соответствуют фактическому проезду, однако опасные для движения или затрудняющие нормальное использование автомобиля дефекты констатированы не были.

В то же время предприятие указало, что автомобиль прошел техосмотр, в котором сделан вывод, что дефектов не было.

Перед приобретением женщина интересовалась пробегом автомобиля, и GS Technics утверждало, что по телефону ее проинформировали, что показания одометра некорректны. Перед покупкой женщина тщательно осмотрела машину и сделала тестовый заезд.

У нее не было претензий к показаниям одометра, да и за разницу в показаниях и фактическом пробеге ей сделали скидку.

Однако комиссия пришла к выводу, что потребитель была введена в заблуждение по поводу истинного пробега машины. В то же время комиссия пришла к выводу, что не все можно связать с пробегом. У тормозных дисков - естественный износ, то же самое относится и к люфту рулевой рейки. В свою очередь ошибки регулятора давления масла не связаны с естественным износом. Кроме того, по отношению к лобовому стеклу комиссия пришла к выводу, что его можно легко заменить, однако дефект специально был спрятан под наклейками.

Согласно закону о защите прав потребителей, комиссия может принять решение о снижении стоимости, а не о возмещении расходов на ремонт.