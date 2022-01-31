Indexo учредит банк. Он будет "принадлежать клиентам"

Первичное публичное размещение (IPO) акций Indexo планируется в конце второго квартала этого года. Акции будут котироваться на регулируемом рынке в Балтийском официальном списке биржи. В течение этого года Indexo подаст заявку на получение лицензии коммерческого банка, а затем постепенно начнет внедрять банковские услуги.
цель нового банка будет заключаться в том, чтобы стать самым дружественным для клиентов кредитным учреждением в сегменте и частных лиц, и предприятий.
Проспект первичного публичного размещения акций Indexo, информация о котировке акций, количестве предлагаемых акций и принципах их распределения будут разработаны в ближайшие несколько месяцев. Акции Indexo будут предложены имеющимся акционерам, а значительное количество будет доступно и физическим лицам.
"При помощи IPO мы хотим стать предприятием финансовых услуг, принадлежащим клиентам. Несмотря на то, что на латвийском рынке много коммерческих банков, мы видим, что жителям Латвии и предприятиям по-прежнему не хватает предложений в сфере современных финансовых услуг. На рынке есть традиционные банки и различные предприятия финансовых технологий (fintech), но только немногие способны объединить традиционную стабильность и знания коммерческих банков с пониманием местного рынка, принятия решений на местном уровне и действительно современного, основанного на технологиях обслуживания клиентов. Это та рыночная ниша, на которую мы нацелим наши предложения банковской деятельности", - сказал член правления Indexo Хенрик Кармо.
Indexo была создана в 2017 году. На сегодня у компании почти 70 тысяч клиентов, а общий объем находящихся в ее управлении пенсий составляет около 450 млн евро.
Крупнейшим акционером Indexo является SIA DVH, которому, по данным Комиссии рынка финансов и капитала, принадлежит от 20% до 33% акций. Владельцами DVH являются SIA Perfect Match (40,2%), единственным владельцем которого является Кармо, SIA VSCAP (32,61%), единственным владельцем которого является Валдис Сикснис, SIA Dziela (11,94%), владельцами которой в равных частях являются Кристина Мурмане и Друвис Мурманис, SIA Crosshill Capital (9,92%), владельцем которого является Томс Крейцбергс, и SIA IJ birojs (4,1%), единственным владельцем которого является Янис Букс.