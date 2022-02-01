Депозитной системе рады не все: об абсурдных ситуациях и дорогом "проживании" бутылок

Во-вторых, по ее мнению, введение системы депозита в Латвии можно было организовать более экономично и продуманно, если бы в системе было найдено решение, не обязующее принимать тару в любом торговом месте за пределами больших городов, если площадь магазина превышает 60 м2:

"Латвия не заканчивается на границе Риги и подобное регулирование приводит к абсурдной ситуации, когда в маленьких поселках друг напротив друга находятся два маленьких магазина,

и каждый из них должен обеспечить прием тары, найти решение, где разместить таромат и хранить принятые бутылки, что в результате ведет к еще большему ограничению доступного людям ассортимента товаров, находящихся на небольшой торговой площади. Если в поселке проживает около сотни жителей, их потребности спокойно покроет один пункт приема тары, что, между прочим, для системы, субсидируемой государством, обошлось бы дешевле, потому что один таромат – это одни расходы, два таромата – это расходы вдвойне".

В-третьих, Вартукаптейне прогнозирует, что в первые месяцы в системе будет множество неувязок. Установлен полугодовой переходный период, когда на прилавках магазинов будут находиться продукты как со знаком депозитной системы Латвии, так и без него. Продукты со знаком латвийского депозита появятся на прилавках магазинов только с первого февраля.

"Сейчас такие продукты на нашем рынке купить невозможно, и не поддавайтесь ложной иллюзии, которую могут создать знаки систем депозита других стран, уже присутствующие на упаковке некоторых напитков.

Их нельзя будет сдать в латвийскую систему, - упаковки, на которых нет знака системы депозита нашего государства, не будут приниматься в тароматах и вручную. Это плохая новость для тех, кто уже начал создавать запас бутылок, и в первые дни февраля планирует штурмовать тароматы – такая упаковка безо всякой оплаты попадет в простой контейнер. Недопонимание в начальном периоде создаст и тот факт, что в депозитную систему нельзя будет сдать, например, винные бутылки, но можно - аналогичные бутылки из-под безалкогольного вина", - указывает торговец.

По словам коммерческого директора SIA Elvi Latvija, введение системы поставило перед торговцами ряд проблем: им пришлось за свой счет приспособить помещения, возвести пристройки, переоборудовать магазины, обеспечить подключение интернета и электричества. В будущем также нужно будет обеспечивать поддержку системы, прием тары, сортировку бутылок, обслуживание тароматов, хранение тары и ряд других вещей. "Конечно, продавцы будут получать за это комиссию за обслуживание, которая должна покрывать все расходы. Однако уже сейчас понятно, что предлагаемая на данный момент плата за обслуживание не сможет покрыть изначальные инвестиции и повседневные расходы на поддержание системы", - указывает Вартукаптейне.

На данный момент плата за обслуживание одной единицы тары, которая принята в таромате, составляет чуть больше 2 центов, вручную – меньше. "Образно выражаясь, на два цента, которые одна бутылка нам будет "платить за проживание", продавцу будет необходимо обеспечить непрерывную подачу электричества и интернета, уборку помещений и самого таромата, чистящие средства, бумажную ленту для распечатки чеков, оплату труда сотрудников, которые будут перекладывать бутылки в необходимые мешки или сортировать их по коробкам, хранение и необходимое обслуживание тары в течение двух недель, чтобы после пребывания в тепле магазина бутылки не начали распространять "аромат" своего содержимого, потому что далеко не все покупатели будут сознательно мыть тару перед ее сдачей.

Одним словом, это очень "вместительные" два цента. Хватит ли их, и сколько нам реально придется доплатить за размещение пустой тары в наших помещениях, покажет время", - рассуждает Вартукаптейне.

Представитель Elvi признает, что в будущем планируется пересмотреть оплату, и комиссия за обслуживание может приблизиться к реальным затратам.