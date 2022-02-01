Кариньш встретится с министром обороны Канады

В ходе встречи планируется обсудить текущие вопросы сотрудничества и ситуацию с безопасностью в регионе.

Перед встречей в 16:00 планируется совместная фотосессия Кариньша и Ананд, а в 16:05 у представителей СМИ будет возможность зафиксировать начало встречи политиков в фото- и видеоформате.

Как сообщалось ранее, Минобороны подготовило проект решения Сейма об участии Национальных вооруженных сил Латвии в операции Unifier на Украине под руководством Канады.

Планируется, что военные будут отправлены на срок, предусмотренный решением Канады о проведении операции.

По запросу украинского правительства ранее была организована операция канадских сил по обучению украинских военных. Латвия также планирует принять участие в этой операции, чтобы внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украины. Планируется, что вместе с канадскими инструкторами будут работать около десяти латвийских инструкторов.

21 января Минобороны Латвии также сообщило, что в ответ на агрессивные действия России Латвия направит на Украину зенитно-ракетный комплекс Stinger, индивидуальное снаряжение и пайки сухого питания.

Как сообщалось, Канада продлит миссию по обучению украинских военных еще на три года и намерена расширить ее масштабы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Еще 60 военнослужащих канадских вооруженных сил отправятся на Украину, пополнив контингент из 200 военнослужащих.