Кариньш встретится с министром обороны Канады
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду, 2 февраля, встретится с министром обороны Канады Анитой Ананд, сообщили в Государственной канцелярии.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду, 2 февраля, встретится с министром обороны Канады Анитой Ананд, сообщили в Государственной канцелярии.
В ходе встречи планируется обсудить текущие вопросы сотрудничества и ситуацию с безопасностью в регионе.
Перед встречей в 16:00 планируется совместная фотосессия Кариньша и Ананд, а в 16:05 у представителей СМИ будет возможность зафиксировать начало встречи политиков в фото- и видеоформате.
Планируется, что военные будут отправлены на срок, предусмотренный решением Канады о проведении операции.
По запросу украинского правительства ранее была организована операция канадских сил по обучению украинских военных. Латвия также планирует принять участие в этой операции, чтобы внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украины. Планируется, что вместе с канадскими инструкторами будут работать около десяти латвийских инструкторов.
Как сообщалось, Канада продлит миссию по обучению украинских военных еще на три года и намерена расширить ее масштабы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Еще 60 военнослужащих канадских вооруженных сил отправятся на Украину, пополнив контингент из 200 военнослужащих.
Вот уже несколько недель не спадает напряженность в связи с концентрацией российских войск у границ с Украиной, что вызывает опасения у Киева и Запада в связи с возможным новым российским вторжением.