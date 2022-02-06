Достигнут рекорд средней цены на бензин 95-й марки
По данным Еврокомиссии, в конце января Латвия достигла рекордной средней цены на бензин 95-й марки - 1,526 евро за литр.
По данным Еврокомиссии, в конце января Латвия достигла рекордной средней цены на бензин 95-й марки - 1,526 евро за литр.
Еврокомиссия еженедельно собирает данные о средних ценах на топливо в государствах-членах. По ее данным, предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года - 1,508 евро за литр.
Ранее в Латвии самая высокая цена на бензин 95-й марки была в апреле 2012 года, когда литр этого топлива стоил 1,507 евро.
До сих пор самая высокая средняя цена на дизельное топливо в Латвии была в середине марта 2012 года - 1,416 евро. По данным Еврокомиссии, в конце января средняя цена литра дизельного топлива составляла 1,383 евро.