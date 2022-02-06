Достигнут рекорд средней цены на бензин 95-й марки

Еврокомиссия еженедельно собирает данные о средних ценах на топливо в государствах-членах. По ее данным, предыдущий рекорд был установлен в ноябре прошлого года - 1,508 евро за литр.

Ранее в Латвии самая высокая цена на бензин 95-й марки была в апреле 2012 года, когда литр этого топлива стоил 1,507 евро.