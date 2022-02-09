Гаусс: оборот airBaltic в 2026 году должен достичь миллиарда евро

"У нас самый современный и новый флот в Европе, мы, насколько можем, используем экологически чистые решения. В Латвии в этом отношении отличная инфраструктура, что, к сожалению, не ценит часть общества. Когда мы снова сможем летать без ограничений, наш оборот превысит один миллиард евро, мы, возможно, будем крупнейшей компанией в стране, кроме того, наши услуги опосредованно обеспечивают увеличение валового внутреннего продукта через другие предприятия и отрасли", - сказал Гаусс.

По его словам, план по достижению оборота в один миллиард евро из-за пандемии отложен до 2026 года, но никуда не исчез.

Гаусс отметил, что, по расчетам, один самолет в год может давать оборот в 20 миллионов евро в год, поэтому, если у авиакомпании будет 50 самолетов, что является наименьшим числом, которое airBaltic может иметь в 2026 году, оборот должен составить один миллиард евро.

Оборот концерна аirBaltic в 2020 году составил 142,6 млн евро, что на 72% меньше, чем годом ранее, а убытки компании увеличился в 29 раз до 264,6 млн евро.

Поступления от деятельности авиакомпании за первые три квартала прошлого года составили 127,462 млн евро, что на 5,9% больше, чем за соответствующий период годом ранее.