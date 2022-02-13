В Латвии цена бензина 95-й марки установила рекорд

Еврокомиссия еженедельно обобщает данные о средней цене топлива в странах ЕС. Предыдущий рекорд стоимости 95-го бензина в Латвии был зафиксирован в конце января - 1,526 евро за литр, а до этого - в ноябре 2021 года, когда литр этого топлива стоил 1,508 евро.