В Латвии цена бензина 95-й марки установила рекорд
В первую неделю февраля средняя цена бензина 95-й марки в Латвии достигла рекордной отметки - 1,544 евро за литр, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
В первую неделю февраля средняя цена бензина 95-й марки в Латвии достигла рекордной отметки - 1,544 евро за литр, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
Еврокомиссия еженедельно обобщает данные о средней цене топлива в странах ЕС. Предыдущий рекорд стоимости 95-го бензина в Латвии был зафиксирован в конце января - 1,526 евро за литр, а до этого - в ноябре 2021 года, когда литр этого топлива стоил 1,508 евро.
На неделе с 31 января по 6 февраля литр бензина 95-й марки стоил в среднем 1,544 евро.
По данным Еврокомиссии, средняя цена литра дизельного топлива в начале февраля составляла в Латвии 1,408 евро. Самая высокая цена дизельного топлива в Латвии была в марте 2012 года - литр топлива в соответствии с курсом лата к евро на тот момент стоил в среднем 1,416 евро.