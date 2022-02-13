Вс, 13.02.2022
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Джо Байден, президент США
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В Латвии цена бензина 95-й марки установила рекорд

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В первую неделю февраля средняя цена бензина 95-й марки в Латвии достигла рекордной отметки - 1,544 евро за литр, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Еврокомиссия еженедельно обобщает данные о средней цене топлива в странах ЕС. Предыдущий рекорд стоимости 95-го бензина в Латвии был зафиксирован в конце января - 1,526 евро за литр, а до этого - в ноябре 2021 года, когда литр этого топлива стоил 1,508 евро.

На неделе с 31 января по 6 февраля литр бензина 95-й марки стоил в среднем 1,544 евро.

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По данным Еврокомиссии, средняя цена литра дизельного топлива в начале февраля составляла в Латвии 1,408 евро. Самая высокая цена дизельного топлива в Латвии была в марте 2012 года - литр топлива в соответствии с курсом лата к евро на тот момент стоил в среднем 1,416 евро.


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