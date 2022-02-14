Цены на электроэнергию в странах Балтии за неделю упали на 30%

В свою очередь, цена системы Nord Pool снизилась на 21% до 79,48 евро за МВтч.

Снижение цены системы Nord Pool на прошлой неделе в основном было связано с более умеренными погодными условиями, которые снизили спрос на 6%. Кроме того, общая выработка ветровых электростанций была на 45% выше, чем неделей ранее, а также произошло снижение цен на природный газ и квоты на выбросы.

Цены на электроэнергию в странах Балтии последовали за падением цен в странах Северной Европы. На цены в странах Балтии также повлияло увеличение на 11% потоков энергии из Финляндии и трехкратное увеличение потоков энергии из России, в то время как потоки из зоны сбыта Швеции SE4 сократились на 10%.

По сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в регионе Nord Pool упало до 9326 гигаватт-часов (ГВтч), а производство - до 9767 ГВтч.

В странах Балтии общее потребление электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 3% до 591 ГВтч. В Латвии потребление снизилось на 2%, всего был потреблен 151 ГВтч. В Эстонии потребление электроэнергии было на 5% ниже и составило 177 ГВтч, а в Литве - 263 ГВтч, т.е. меньше на 3%.

В странах Балтии общее производство электроэнергии сократилось на 21% и составило 289 ГВтч. В Латвии выработка упала на 41% до 73 ГВтч. В Эстонии - на 26% до 115 ГВтч, в Литве выработка составила 101 ГВтч, что на 19% больше, чем на предыдущей неделе.