Цены на электроэнергию в странах Балтии за неделю упали на 30%
На прошлой неделе биржевая цена на электроэнергию в странах Балтии упала на 30% и составила 100,64 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает AS Latvenergo.
На прошлой неделе биржевая цена на электроэнергию в странах Балтии упала на 30% и составила 100,64 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает AS Latvenergo.
В свою очередь, цена системы Nord Pool снизилась на 21% до 79,48 евро за МВтч.
Снижение цены системы Nord Pool на прошлой неделе в основном было связано с более умеренными погодными условиями, которые снизили спрос на 6%. Кроме того, общая выработка ветровых электростанций была на 45% выше, чем неделей ранее, а также произошло снижение цен на природный газ и квоты на выбросы.
Цены на электроэнергию в странах Балтии последовали за падением цен в странах Северной Европы. На цены в странах Балтии также повлияло увеличение на 11% потоков энергии из Финляндии и трехкратное увеличение потоков энергии из России, в то время как потоки из зоны сбыта Швеции SE4 сократились на 10%.
По сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в регионе Nord Pool упало до 9326 гигаватт-часов (ГВтч), а производство - до 9767 ГВтч.
В странах Балтии общее потребление электроэнергии по сравнению с предыдущей неделей снизилось на 3% до 591 ГВтч. В Латвии потребление снизилось на 2%, всего был потреблен 151 ГВтч. В Эстонии потребление электроэнергии было на 5% ниже и составило 177 ГВтч, а в Литве - 263 ГВтч, т.е. меньше на 3%.
В странах Балтии общее производство электроэнергии сократилось на 21% и составило 289 ГВтч. В Латвии выработка упала на 41% до 73 ГВтч. В Эстонии - на 26% до 115 ГВтч, в Литве выработка составила 101 ГВтч, что на 19% больше, чем на предыдущей неделе.
На прошлой неделе объем выработки к потреблению в Латвии составил 49%, в Эстонии - 65%, а в Литве - 38%. Страны Балтии произвели 49% электроэнергии, потребляемой в регионе.