Пожар на Balticovo: страховщик выплатил 4,3 миллиона евро

Сумма возмещения складывается из выплат за поврежденное здание и оборудование для кур-несушек, а также за вынужденный перерыв в коммерческой деятельности. Это второе по размеру страховое возмещение, выплаченное на сегодняшний день ERGO в Латвии.

В пожаре, случившемся 23 июня 2021 года на предприятии АО Balticovo в Иецаве, в открытом огне сгорел курятник ангарного типа для кур-несушек, содержащихся вне клеток. Площадь помещения – 3182 квадратных метра. Вместе с выведенным из строя производственным оборудованием погибло 4500 кур-несушек.

По данным проведенной экспертизы, пожар возник из-за короткого замыкания, т.е. контакта пламени и искр с горючими материалами. С момента постройки здания не прошло и года.

Согласно договору о страховании имущества и договору о страховании от убытков в результате временного прекращения предпринимательской деятельности, заключенным Balticovo и ERGO, производителю яиц и яичной продукции выплачено возмещение ущерба в размере 2,9 миллиона евро за сгоревший курятник, в том числе за находившееся в здании производственное оборудование, а также возмещение в размере 1,4 миллиона евро за перерыв в предпринимательской деятельности.

Галерея: Пожар на Balticovo

"Мы по-прежнему остро переживаем произошедшее и свои потери: погибли птицы, а наши коллеги перенесли сильный психологический шок, кроме того, сгоревшее здание было лишь недавно построено и стало первым полноразмерным курятником нового комплекса, который символически обозначил переход компании на производство яиц от несушек, содержащихся вне клеток. Когда случается такая большая беда и предприятие теряет часть своих ресурсов, страхование становится неоценимой поддержкой – возможностью продолжить работу без огромных убытков.

Мы благодарны ERGO за отзывчивость и советуем также другим предприятиям страховать не только имущество, но и риски вынужденного простоя, которые тесно связаны с имущественным ущербом. Еще один урок, который мы получили в данном случае, – крайне важно выбрать такую сумму страхования, чтобы она была не меньше средств, необходимых для восстановления имущества. Тогда выплаченное в результате несчастного случая страховое возмещение станет значительной поддержкой при восстановлении утраченного", – подчеркивает Томс Аушкапс, член правления АО Balticovo.

"Неполное страхование или же ситуация, когда выбранная клиентом сумма страхования меньше, чем расходы на восстановление имущества, является широко распространенной проблемой в страховании как коммерческих площадей, так и частной собственности.

Зачастую это связано с растущими ценами на строительство, что увеличивает разницу между стоимостью восстановления здания "тогда", на момент заключения страхового договора, и "сейчас", когда случилось несчастье.