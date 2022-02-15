Названо место строительства очередного Lidl. Радоваться могут жители сразу двух районов

Заявку на планировку территории подало предприятие LIDL Latvija. Цель локальной планировки - изменить планировку территории Риги на 2006-2018 годы, создав предпосылки для удачной предпринимательской деятельности, обеспечив таким образом необходимые для строительства объекта торговли и услуг параметры застройки.

Как пояснили представители Рижской думы, территория, которая в данный момент не застроена, находится в Межапарке, на границе с Чиекуркалнсом, и у нее нет связи с исторической частью района.

Доступ к ней обеспечен с проспекта Кокнесес, улицы Кишэзера и планируемой улицы Межэзера.

По словам представителей думы, поправки к планированию территории Риги необходимы, чтобы создать предпосылки для удачной предпринимательской деятельности, обеспечив необходимые для строительства объекта торговли и услуг параметры застройки, а также необходимую инфраструктуру.

В стратегии долгосрочного развития Риги до 2030 года данная территория запланирована как территория с большой плотностью озеленения.

При разработке локального плана планируется определить правила строительства объекта торговли и услуг, который обеспечит высокую плотность озеленения, комфортную, безопасную и приятную благоустроенную общественную открытую территорию, интеграцию в ландшафтный дизайн решений по отводу дождевых вод.