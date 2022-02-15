Видео ⟩ Жизнь после 1 марта: что по поводу ковид-сертификатов решило правительство

Что касается работы, то с 1 марта отменяется обязательный ковид-сертификат, но сохраняется требование очной работы только с сертификатом, если работа связана с тесным контактом с людьми.

Сертификат также потребуется для сотрудников, предоставляющих основные услуги населению, непрерывность которых важна для общественного здоровья или безопасности. Это касается медиков, ежедневно работающих в тесном контакте с больными, работников социального ухода и мест лишения свободы, педагогов.

Работники, исполняющие свои обязанности в эпидемиологически безопасной среде, а именно занятые оказанием развлекательных услуг, работающие в индустрии красоты, общественном питании и др., также обязаны иметь ковид-сертификат.

При этом работодатель будет вправе определять виды работы, которые должны выполняться в эпидемиологически безопасной среде, и работников, обязанных тестироваться на Covid-19.

С 1 марта по 1 апреля будут действовать введенные 18 января условия изоляции и домашнего карантина.

Детям для получения услуг больше не нужен будет ковид-сертификат

В дальнейшем детям для получения услуг или участия в мероприятиях больше не нужен будет ковид-сертификат, предусматривают одобренные правительством во вторник изменения в распоряжении о режиме чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19.

Также в определенных случаях и при определенных условиях будет разрешено не соблюдать домашний карантин.

С учетом тенденции уменьшения распространения Covid-19 среди детей отменены меры эпидемиологической безопасности для их участия в образовательном процессе, образовании по интересам, посещения мероприятий и получения услуг.

Дети, у которых нет действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, смогут свободно получать любые услуги и посещать мероприятия.

В то же время для этой возрастной группы сохранена такая мера эпидемиологической безопасности, как скрининг-тестирование в учебных заведениях, чтобы по возможности раньше выявить случаи заражения.

Также сохранено требование носить маски для лица в возрастной группе старше семи лет. В образовательных учреждениях и общественном транспорте дети могут использовать тканевые гигиенические маски, при посещении публичных мероприятий и получении других услуг дети старше 12 лет должны пользоваться медицинскими масками или респираторами, а дети в возрасте до 12 лет могут пользоваться тканевыми масками.

Также поправки предусматривают, что учащиеся школ, воспитанники учреждений дошкольного образования и их сотрудники могут не соблюдать домашний карантин, если имеют статус контактного лица, при условии, что в учреждениях образования проводится регулярный скрининг на Covid-19.

Если выявлен случай Covid-19 в семье ребенка, о том, что он является контактным лицом, необходимо уведомить учреждение образования, чтобы его руководство могло принять решение о дополнительных мерах безопасности, например, наблюдении за состоянием здоровья учащихся и работников, дополнительном тестировании и др.

В свою очередь, в учреждениях дошкольного образования домашний карантин можно не соблюдать только в тех случаях, когда контакт с инфицированным человеком произошел за пределами семьи.