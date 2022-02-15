Вт, 15.02.2022
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Видео ⟩ Жизнь после 1 марта: что по поводу ковид-сертификатов решило правительство

  • Ковид-сертификат будет нужен для получения отдельных услуг
  • Детям для получения услуг больше не нужен будет ковид-сертификат
  • В торговле сняты ограничения на время работы
  • Будут отменены все требования самоизоляции при въезде в Латвию
ФОТО: Reuters/ScanPix

После окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть после 1 марта, для получения отдельных услуг будет необходим ковид-сертификат, постановило сегодня правительство.

В пресс-конференции участвовали:

  • премьер министр Кришьянис Кариньш;
  • министр иностранных дел Эдгар Ринкевич;
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
  • представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков;
  • глава Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Условие предъявления сертификатов будет сохранено для публичных мероприятий в помещениях и услуг с повышенным риском распространения Covid-19 - посещения развлекательных мероприятий, дискотек, танцевальных клубов, заведений азартных игр, при получении услуг без масок, например, посещении спортивных занятий, получении косметических, оздоровительных услуг и посещении заведений общественного питания.

Танцы, хоровое пение и подобные мероприятия, а также спортивные мероприятия также считаются занятиями с высоким риском заражения Covid-19, поэтому участвовать в них можно только при наличии действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

При этом с 1 марта сертификат больше не потребуется, например, для входа в магазины площадью более 1500 кв. м. При этом сохранится требование обеспечивать 15 квадратных метров площади на одного покупателя.

Поправки также предусматривают, что предприятия могут по своему выбору предоставлять и другие услуги в "зеленом" режиме. Это не касается услуг, существенных для обеспечения прав человека, например, общественных услуг, почтовых услуг, услуг общественного транспорта, финансовых услуг.

Что касается работы, то с 1 марта отменяется обязательный ковид-сертификат, но сохраняется требование очной работы только с сертификатом, если работа связана с тесным контактом с людьми.

Сертификат также потребуется для сотрудников, предоставляющих основные услуги населению, непрерывность которых важна для общественного здоровья или безопасности. Это касается медиков, ежедневно работающих в тесном контакте с больными, работников социального ухода и мест лишения свободы, педагогов.

Работники, исполняющие свои обязанности в эпидемиологически безопасной среде, а именно занятые оказанием развлекательных услуг, работающие в индустрии красоты, общественном питании и др., также обязаны иметь ковид-сертификат.

При этом работодатель будет вправе определять виды работы, которые должны выполняться в эпидемиологически безопасной среде, и работников, обязанных тестироваться на Covid-19.

С 1 марта по 1 апреля будут действовать введенные 18 января условия изоляции и домашнего карантина.

Детям для получения услуг больше не нужен будет ковид-сертификат

В дальнейшем детям для получения услуг или участия в мероприятиях больше не нужен будет ковид-сертификат, предусматривают одобренные правительством во вторник изменения в распоряжении о режиме чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19.

Также в определенных случаях и при определенных условиях будет разрешено не соблюдать домашний карантин.

С учетом тенденции уменьшения распространения Covid-19 среди детей отменены меры эпидемиологической безопасности для их участия в образовательном процессе, образовании по интересам, посещения мероприятий и получения услуг.

Дети, у которых нет действительного сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, смогут свободно получать любые услуги и посещать мероприятия.

В то же время для этой возрастной группы сохранена такая мера эпидемиологической безопасности, как скрининг-тестирование в учебных заведениях, чтобы по возможности раньше выявить случаи заражения.

Также сохранено требование носить маски для лица в возрастной группе старше семи лет. В образовательных учреждениях и общественном транспорте дети могут использовать тканевые гигиенические маски, при посещении публичных мероприятий и получении других услуг дети старше 12 лет должны пользоваться медицинскими масками или респираторами, а дети в возрасте до 12 лет могут пользоваться тканевыми масками.

Также поправки предусматривают, что учащиеся школ, воспитанники учреждений дошкольного образования и их сотрудники могут не соблюдать домашний карантин, если имеют статус контактного лица, при условии, что в учреждениях образования проводится регулярный скрининг на Covid-19.

Если выявлен случай Covid-19 в семье ребенка, о том, что он является контактным лицом, необходимо уведомить учреждение образования, чтобы его руководство могло принять решение о дополнительных мерах безопасности, например, наблюдении за состоянием здоровья учащихся и работников, дополнительном тестировании и др.

В свою очередь, в учреждениях дошкольного образования домашний карантин можно не соблюдать только в тех случаях, когда контакт с инфицированным человеком произошел за пределами семьи.

Контакт с зараженным Covid-19 дома имеет очень высокий риск, так как в учреждениях дошкольного образования не проводится регулярный скрининг воспитанников и невозможно достаточно оперативно выявить случаи заражения.

В торговле сняты ограничения на время работы

Правительство постановило отменить ограничения на время работы торговых предприятий. Это предусматривают одобренные правительством во вторник изменения в распоряжении о режиме чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19.

В дальнейшем предприятия торговли смогут работать также с 23:00 до 6:00.

Поправки также предусматривают, что мероприятия в многофункциональном холле Arēna Rīga в дальнейшем смогут посещать более 500 человек, но не более 60% максимального количества посетителей при условии, что протокол мер эпидемиологической безопасности согласован с Центром профилактики и контроля заболеваний и Минздравом.

Как сообщил на заседании правительства директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, изменения вступают в силу сразу после их утверждения.

Будут отменены все требования самоизоляции при въезде в Латвию 

После окончания режима чрезвычайной ситуации, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию, предусматривают утвержденные правительством поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.

При этом сохраняются условия выдачи и использования цифровых ковид-сертификатов ЕС, то есть сохраняется условие, что въезд в Латвию возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС.

Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.

В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности - Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов.

Также будет приостановлено использование платформы Covidpass.lv.

В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний продолжит публиковать на своем веб-сайте списки стран по заболеваемости Covid-19, чтобы выявлять страны особо высокого риска.

Поправки предусматривают особые меры безопасности при въезде из таких стран, например, запрет на въезд без уважительной причины, тест на въезде в Латвию. Это могут быть, например, страны, где выявляются новые штаммы Covid-19.


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