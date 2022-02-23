Стратегия долгосрочной моды вместе с Betа Beidz

К счастью, общество стало уделять больше внимания тому, чтобы производить меньше отходов, и все более актуальным становится такое понятие, как «долгосрочная мода». Речь идет как о производстве одежды, так и об ответственных покупках. С вопросом о долгосрочной моде и шопинге мы обратились к соло-блогеру Беате Берзине, более известной как Beta Beidz. Для нее не чужда осознанная комплектация гардероба и стремление избегать спонтанных покупок, чтобы уменьшить чрезмерное потребление в этой области.

«Поворотный момент в выборе долгосрочной одежды наступил вместе с образованием по этому вопросу, потому что до этого я не знала о быстрой моде и о том, как она вредит окружающей среде». По словам Беаты, каждый обязан делать все возможное для защиты окружающей среды.

Комплектация долгосрочного гардероба

Беате приглашает попрощаться с одеждой средней ценовой категории с брендом «быстрая мода» — это относится к брендам, которые производят большие объемы одежды круглый год, предлагая новые коллекции в магазинах до нескольких раз в месяц, но по относительно низким ценам. Беате признает, что относительно низкая цена, к сожалению, часто связана с низким качеством, и на производство «быстрой моды» тратится огромное количество экологических и человеческих ресурсов. Покупка такой одежды увеличивает количество отходов — если вещи были дешевыми, люди выбрасывают модную одежду с гораздо большей легкостью.

Она рекомендует дополнять свой гардероб, выбирая одежду в магазинах типа «второе дыхание» или магазинах дорогого сегмента. А еще лучше – смешать их. «Вместо того, чтобы покупать одежду, которая стоит 30 евро, но теряет форму и качество уже после нескольких стирок, я могу купить одежду за 3 евро и что-то за 60 евро, но качественное». Выбранный Беатой подход помогает ей не увеличивать бюджет на покупки и в то же время внедрять принцип долгосрочности в процесс комплектации гардероба. «Вещи, купленные во «Втором дыхании», зачастую уже прожили долгую жизнь, но до сих пор находятся в отличном состоянии. Эти вещи сами по себе являются доказательством качества», — говорит Беата о сэкономленных деньгах и качестве вещей, объясняя свой выбор покупать одежду, отданную для «второй жизни».

Что одному лишнее, другому пригодится

Летнее платье, которое уже давно висит в шкафу так и не надетым, пробежавшиеся по тропам Гауи кеды, вышедшие из моды джинсы, маечка с символикой «Игры престолов», потертая сумка. Выброшенные в отходы, эти предметы будут захоронены на полигоне, хотя кому-то могут пригодиться. Избавляясь от вещей, Беата пытается найти решение, приносящее взаимную выгоду. Вещи, которые больше не использует сама, она в основном предлагает своей семье или друзьям, а остальные либо продает, либо отдает в один из пунктов приема текстиля.

«Относительно недавно я узнала об одной прекрасной возможности – это некоммерческая организация Brīvbode, расположенная в Чиекуркалнсе. Ее концепция такова: можешь отвезти все, что больше не используется в вашем доме, от аксессуаров и детских игрушек до мебели, и отдать это в «Brīvbode», в обмен взяв то, что понравилось».