Чт, 17.02.2022
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Александр, глава Bezvēsts.lv

Ассоциация фермеров: безработные в деревнях просто не готовы работать

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Хотя статистические данные показывают относительно высокий уровень безработицы в Латвии, в сельской местности ее не увидишь. Об этом в четверг, 17 февраля, в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma сообщила заместитель председателя правления ассоциации Zemnieku saeima Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

Дзелзкалея-Бурмистре отметила, что в Латвии очень высока конкуренция за местную рабочую силу. "Мы не видим безработицы в сельской местности. Кто не хочет работать, тот не работает, а кто хочет работать, всегда может найти работу", - сказала она.

При этом она сказала, что

в Латвии ситуация с привлечением приглашенных рабочих в сельское хозяйство никогда не была хорошей, потому что правила въезда для них неконкурентноспособны.

"Мы с тревогой ждем этот год, поскольку нет никаких политических обещаний, что что-то существенно изменится", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре.

Она упомянула, что к въезжающим из третьих стран предъявляется много абсурдных требований, например, сезонный гастарбайтер из Украины, у которого есть права на управление трактором, не может их здесь легализовать, поскольку не прожил в Латвии шести месяцев.

Zemnieku saeima - фермерская организация, основанная в 1999 году. Основными направлениями деятельности ассоциации являются представление интересов ее членов, разработка политики, благоприятной для фермеров, информирование и обучение членов организации. В Zemnieku saeima входят почти 900 мелких и крупных хозяйств со всей Латвии. Члены ассоциации управляют более чем 500 000 га сельскохозяйственных угодий и обеспечивают работой более 4 000 сотрудников.


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