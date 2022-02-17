Ассоциация фермеров: безработные в деревнях просто не готовы работать

Дзелзкалея-Бурмистре отметила, что в Латвии очень высока конкуренция за местную рабочую силу. "Мы не видим безработицы в сельской местности. Кто не хочет работать, тот не работает, а кто хочет работать, всегда может найти работу", - сказала она.

При этом она сказала, что

в Латвии ситуация с привлечением приглашенных рабочих в сельское хозяйство никогда не была хорошей, потому что правила въезда для них неконкурентноспособны.

"Мы с тревогой ждем этот год, поскольку нет никаких политических обещаний, что что-то существенно изменится", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре.

Она упомянула, что к въезжающим из третьих стран предъявляется много абсурдных требований, например, сезонный гастарбайтер из Украины, у которого есть права на управление трактором, не может их здесь легализовать, поскольку не прожил в Латвии шести месяцев.