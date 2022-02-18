Врач: Ограничения должны соответствовать ситуации, а не прогнозам

Коллективного иммунитета можно достичь, только если снижать ограничения постепенно, указал Дзалбс.
По его мнению, как сообщает агентство LETA, если связанные с Covid-19 ограничения снижать постепенно, то в долгосрочной перспективе результат будет гораздо лучше, чем в случае, если все ограничения отменят разом и массово.
Напомним, с 1 марта будет реализовано самое масштабное до сих пор смягчение связанных с Covid-19 ограничений.
Планируется открыть закрытые ранее отрасли, например, развлечения в помещении, аттракционы, ночные клубы, а также отменить требование ковид-сертификата в торговле.
Дзалбс признал, что понимает желание общества вернуться к нормальной жизни, однако нужно помнить о том, что даже если больницы и отделения интенсивной терапии не перегружены, уровень смертности пациентов с Covid-19 по-прежнему высок, особенно среди пожилых людей. Распространение вируса не снизилось, напомнил медик.
Он считает, что, если сделать доступными ночные клубы, аттракционы и места торговли, риску будут подвергнуты именно работники этих предприятий.
Фактически в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что услуги снова не будут доступны из-за высокой заболеваемости, опасается медик.
Врач напомнил, что с ростом заболеваемости Covid-19 риску подвергаются люди с хроническими заболеваниями, так как у семейных врачей в связи с загруженностью нет на них времени. Когда заболеваемость коронавирусом снизится, у врачей будет больше возможностей заниматься на диагностикой, профилактикой и программами диагностики рака.
Что касается смягчений ограничений в школах, Дзалбс согласен с тем, что это к излишним рискам не приведет.
Кроме того, врач поддерживает закрытие больших центров вакцинации, так как спрос на них низкий. В свою очередь снижение спроса на вакцины медик считает закономерным, так как определенная часть привитых жителей переболела коронавирусом и бустерная доза им не нужна. Он указал, что сейчас бустерная вакцинация больше всего нужна людям с целью работоспособности или развлечений, и этот спрос способны удовлетворить семейные врачи.
Дзалбс призвал пациентов относиться с пониманием и терпением к семейным врачам, так как спрос на оказываемые ими услуги велик, а заболевает в том числе и сам персонал.
В таких случаях ответы на многие актуальные медицинские вопросы можно найти на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.