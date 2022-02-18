Пт, 18.02.2022
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Сандрис Гаугерс, полковник

Врач: Ограничения должны соответствовать ситуации, а не прогнозам

Айнис Дзалбс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Установка одной даты для отмены ограничений - это некорректные действия, так как нет возможности понять, какова будет ситуация в начале марта. Ограничения должны соответствовать реальной ситуации, а не прогнозам, а реальная ситуация такова, что коллективный иммунитет не достигнут, считает семейный врач Айнис Дзалбс.

Коллективного иммунитета можно достичь, только если снижать ограничения постепенно, указал Дзалбс.

По его мнению, как сообщает агентство LETA, если связанные с Covid-19 ограничения снижать постепенно, то в долгосрочной перспективе результат будет гораздо лучше, чем в случае, если все ограничения отменят разом и массово.

Напомним, с 1 марта будет реализовано самое масштабное до сих пор смягчение связанных с Covid-19 ограничений.

Планируется открыть закрытые ранее отрасли, например, развлечения в помещении, аттракционы, ночные клубы, а также отменить требование ковид-сертификата в торговле.

Дзалбс признал, что понимает желание общества вернуться к нормальной жизни, однако нужно помнить о том, что даже если больницы и отделения интенсивной терапии не перегружены, уровень смертности пациентов с Covid-19 по-прежнему высок, особенно среди пожилых людей. Распространение вируса не снизилось, напомнил медик.

Он считает, что, если сделать доступными ночные клубы, аттракционы и места торговли, риску будут подвергнуты именно работники этих предприятий.

Фактически в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что услуги снова не будут доступны из-за высокой заболеваемости, опасается медик.

Врач напомнил, что с ростом заболеваемости Covid-19 риску подвергаются люди с хроническими заболеваниями, так как у семейных врачей в связи с загруженностью нет на них времени. Когда заболеваемость коронавирусом снизится, у врачей будет больше возможностей заниматься на диагностикой, профилактикой и программами диагностики рака.

Что касается смягчений ограничений в школах, Дзалбс согласен с тем, что это к излишним рискам не приведет.

Кроме того, врач поддерживает закрытие больших центров вакцинации, так как спрос на них низкий. В свою очередь снижение спроса на вакцины медик считает закономерным, так как определенная часть привитых жителей переболела коронавирусом и бустерная доза им не нужна. Он указал, что сейчас бустерная вакцинация больше всего нужна людям с целью работоспособности или развлечений, и этот спрос способны удовлетворить семейные врачи.

Дзалбс призвал пациентов относиться с пониманием и терпением к семейным врачам, так как спрос на оказываемые ими услуги велик, а заболевает в том числе и сам персонал.

В таких случаях ответы на многие актуальные медицинские вопросы можно найти на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.


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